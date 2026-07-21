Anna Navarro, la gran aposta de Puigdemont a les últimes eleccions, deixa el Parlament

Fi de l'etapa d'Anna Navarro com a diputada de Junts. Així ho ha anunciat la formació en un comunicat difós aquest dijous en el qual assenyala que ha pres la decisió per motius personals i professionals. Navarro va ser la gran aposta de Carles Puigdemont a les eleccions del 2024: la va triar com a número dos, provinent dels Estats Units, pel seu perfil empresarial -té experiència a Silicon Valley- i també per la recerca de perfils independents que anessin més enllà de les sigles. En tot aquest temps, Navarro no ha tingut protagonisme al Parlament ni en les grans decisions del dia a dia del partit. Continuarà, això sí, mantenint espai dins la direcció nacional de la formació, segons el comunicat.
Navarro, coneguda com a Anna N. Schlegel -nom de casada- en el moment en què va fitxar per a Junts, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2021, i el partit en destacava que la revista Analytics Insight la va nomenar persona més influent en matèria tecnològica un any abans de ser guardonada amb el reconeixement de la Generalitat. Abans de ser la número dos de Puigdemont, no havia expressat opinions polítiques contundents. En una entrevista a Nació, s'expressava en aquests termes: "Jo sempre dic que soc dels Pirineus, les muntanyes que separen Catalunya de França. Els catalans de la badia expliquem que el català és una llengua com poden ser el francès o l'italià".
La intenció de Puigdemont, si hagués governat, era que formés part del Govern, preferiblement en una àrea vinculada al món econòmic i empresarial, però els resultats -35 escons, pels 42 de Salvador Illa- van fer que Junts quedés a l'oposició. A partir d'aquell moment, Navarro es va integrar dins del grup parlamentari, però mai amb la projecció que s'hauria imaginat d'una número dos a les eleccions. Albert Batet va ser reelegit com a president a la cambra catalana i, quan es va procedir al seu relleu, qui va assumir el càrrec va ser Mònica Sales. La plaça de portaveu va ser per a Salvador Vergés, un dels noms que apareixen en les travesses per guanyar protagonisme en el futur del partit.