Junts relleva Batet al capdavant del grup parlamentari: el substitueix Mònica Sales

Albert Batet deixarà de ser president del grup parlamentari de Junts. El substituirà Mònica Sales, segons ha informat el partit a través d'un comunicat aquest dilluns. Què farà Batet a partir d'ara? Es convertirà en adjunt a la presidència del partit -és a dir, en adjunt a Carles Puigdemont- i en director de campanya, tot i que les eleccions catalanes no estan previstes fins al 2028 i no hi ha data per a les espanyoles. El relat passa per afirmar que, amb el retorn plausible de Puigdemont a partir de l'any vinent, gràcies a l'aval de la justícia europea a l'amnistia, es poden produir canvis en el tauler. Salvador Vergés, a banda, ha estat ascendit a portaveu parlamentari, càrrec que fins ara ostentava Sales.
Són modificacions sensibles en l'organigrama del dia a dia del Parlament, i també en el funcionament del partit, que s'han acabat de perfilar en una reunió de la cúpula celebrada aquest dilluns a Bèlgica. Batet, que és de la màxima confiança de Puigdemont des de fa més d'una dècada -quan Artur Mas fa el pas al costat i tria l'exalcalde de Girona com a successor, és un dels qui l'acompanya en moments d'incertesa-, feia mesos que meditava el seu paper. El nomenament de Sales com a portaveu parlamentària i com a vicepresidenta de Junts ja permetia interpretar que es convertiria en el relleu a la presidència del grup, tot i que no estava definit -fins ara- quin seria el calendari.
L'ascens de Vergés obeeix als suports que té dins de grup parlamentari -on hi ha veus destacades que el promouen com a candidat a la presidència de la Generalitat en cas que Puigdemont no es pugui tornar a presentar- i també en el món municipal del partit. De fet, el cap de llista per Girona -que a partir d'aquest dilluns formarà part, com Jeannine Abella, cap de files per Lleida a les últimes eleccions, de la permanent de Junts- és un nom que gaudeix de bona percepció entre els alcaldes, que l'han promogut per un ascens finalment materialitzat. Va aterrar en política oficialment el 2021, quan va ser el número tres per Girona, i al cap de tres anys ja va liderar les sigles a la demarcació.
Els canvis que ha dissenyat Puigdemont mantenen, això sí, una de les decisions que es van adoptar al principi d'aquesta legislatura: el càrrec institucional de cap de l'oposició continuarà quedant buit. El partit descarta nomenar una figura específica, perquè seria "normalitzar" l'exili que viu el president del partit, però ara la tasca d'interpel·lar Salvador Illa en les sessions de control recaurà en Sales. Vergés tindrà protagonisme en les rodes de premsa setmanals des del Parlament, i veurà incrementada l'agenda territorial. Batet, en tot cas, mantindrà l'acta de diputat. Es va estrenar a la cambra catalana el 2012 com a cap de llista de CiU per Tarragona, quan era alcalde de Valls.
La designació d’adjunt a la presidència té l’objectiu de reforçar la interlocució de la presidència amb el teixit empresarial, els sectors productius, les patronals, els sindicats i el conjunt d’agents econòmics estratègics, fer d'enllaç de la presidència amb l’òrgan de coordinació de l'acció institucional a les diferents cambres parlamentàries i gestionar tots els aspectes polítics i de relacions institucionals que el president Puigdemont consideri oportú delegar", ha informat Junts en el comunicat en el qual ha fet públics els canvis. A Batet aquest rol no li ve de nou: ha estat interlocutor amb els agents econòmics, també a Madrid, i al Govern se'l considera vàlid per tenir-hi un canal obert.