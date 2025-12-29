Aquest any hem après... Que Jordi Pujol serà jutjat a l'Audiència Nacional

Durant mesos, Jordi Pujol s'havia negat a demanar quedar exclòs del judici contra la família a l'Audiència Nacional. El seu estat de salut va motivar, això sí, que la defensa liderada per Cristóbal Martell, a les portes de l'obertura de la vista oral, reclamés que no fos jutjat. Tres metges van examinar l'expresident de la Generalitat i van arribar a la conclusió que no podia afrontar amb garanties -és a dir, amb la mateixa capacitat per defensar-se que la resta dels acusats- el procediment. Contra pronòstic, el tribunal va optar per mantenir-lo dins la causa. La decisió pot ser reversible quan s'acosti el torn de declarar, però de moment cap informe mèdic ha servit de salvaguarda a Pujol.
El fundador de Convergència, de 95 anys, té marcadors d'Alzheimer, mobilitat reduïda i hi sent poc, de manera que la defensa insistia en la idea que no només li costaria seguir el judici -se'l deixa fer-ho a distància, acompanyat d'un advocat-, sinó respondre a les preguntes de les acusacions. A Pujol se li demanen nou anys de presó per un delicte d'associació il·lícita i de blanquieg de capitals, com a bona part dels seus fills. És el primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, sobre qui pesa l'amenaça de condemna més gran: la Fiscalia li reclama 29 anys de presó per falsificació de document mercantil, cinc delictes contra la Hisenda pública, blanqueig de capitals i associació il·lícita.
El judici, qüestions penals a banda, també ha servit per posar en perspectiva el llegat del fundador de Convergència, que també està en joc a l'Audiència Nacional. Nació va publicar, entre principis de novembre i principis de desembre, cinc episodis especials de l'Snooker per analitzar la figura de Pujol: un de panoràmic sobre la seva trajectòria, un sobre el pòsit que van deixar els governs que va liderar i el partit que va posar en marxa, un sobre la família, un sobre la influència en l'ideari nacionalista i un sobre el front de Madrid. També podeu recuperar en aquest enllaç les nou entrevistes a polítics, periodistes i acadèmics que van conèixer de prop la figura d'un expresident sota judici.