Què sabem i què no de l'estat de salut de Jordi Pujol a les portes del judici?

Jordi Pujol va fer 95 anys el 9 de juny. Tot i que no defuig les visites -personalitats que han estat recentment amb ell l'han notat preocupat per l'ascens d'Aliança Catalana-, el seu estat de salut no és òptim, com correspon a una persona de la seva edat. Aquesta circumstància influeix en el judici que arrencarà el 24 de novembre a l'Audiència Nacional -està previst que s'allargui fins a mitjans de maig- per jutjar tota la família, sobre qui pesa l'acusació d'organització criminal. Aquest dimecres, el diari El Periódico ha avançat que la defensa ha presentat un escrit en el qual s'hi detalla que l'expresident té "marcadors d'Alzheimer", com també han confirmat diverses fonts consultades per Nació.
L'Audiència Nacional, en tot cas, ja va deixar clar la setmana passada que avaluaria l'estat de salut de Pujol . Aquesta tasca la durà a terme un forense. Vol dir tot això que l'expresident de la Generalitat es vol estalviar el procediment? En aquest sentit, les mateixes fonts consultades assenyalen que Pujol no demana no ser jutjat, sinó seguir el procediment des de casa, de manera telemàtica, sense el desgast físic i mental que suposa desplaçar-se fins a Madrid. En aquest sentit, s'insisteix molt en la idea que no està "fugint" de la justícia, sinó que hi ha una situació física i mental pròpia de tenir 96 anys. Fa temps, a banda, que no hi sent bé, com detalla tothom amb qui s'ha reunit.
La Fiscalia sol·licita fins a 9 anys de presó per a Pujol, i penes que van dels 8 als 29 anys en el cas dels seus fills i de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola. La família està afinant aquests dies l'estratègia de defensa que seguiran en el judici, en el qual hi ha citats fins a 254 testimonis i també setze acusats més a banda de l'expresident i els fills. Es tracta d'empresaris com Luis Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí. Marta Ferrusola, dona de Pujol, era una de les acusades. Va morir el 8 de juliol del 2024. Entre els testimonis hi haurà María Victoria Álvarez, examant del primogènit i protagonista del dinar a la Camarga amb Alícia Sánchez-Camacho, en l'origen de la causa.
La voluntat de la família, en tot cas, és que Pujol no hagi de ser present en la vista. Segons els seus advocats -la defensa de la família la porten diversos professionals, però el més conegut és Cristóbal Martell, que va arribar a la causa sota el paraigua de Jordi Pujol Ferrusola-, l'expresident pateix una discapacitat del 75%, amb una dependència funcional "severa" per a activitats quotidianes, segons ha detallat El Periódico. Les raons de salut, en el seu dia, van ser el motiu pel qual Marta Ferrusola va ser exonerada de la causa, perquè patia un deteriorament cognitiu equivalent al provocat per la malaltia de l'Alzheimer. L'expresident, en tot cas, no vol saltar-se en cap moment el judici.
En aquest sentit, és clau entendre que, per a Pujol i bona part de la família, no és el mateix ser exonerat del procediment -sense ser jutjat- que ser absolt després de sis mesos de declaracions, testimonis, escrits d'acusació i de defensa i de batalla també als mitjans de comunicació. El cas va esclatar fa onze anys, després de la confessió del juliol del 2014, i ha trigat onze anys a arribar a judici. En tot aquest període de temps, l'expresident ha estat rehabilitat -Salvador Illa en va culminar la restitució amb una reunió a Palau- i també s'han conegut totes les maniobres que va dur a terme l'Estat per frenar l'independentisme, amb maniobres que també van arribar a Andorra, com evidencia el cas BPA.
En els últims mesos, a banda, també hi ha hagut homenatges a la seva figura. Un d'ells, celebrat a Castellterçol, va congregar personalitats com Artur Mas, Felip Puig i Núria de Gispert, que van reivindicar tot allò que es va aconseguir durant 23 anys a la presidència de la Generalitat. Pujol va aprofitar per deixar-hi un testament polític: "Sabem que Catalunya no serà independent". Un dels encarregats d'acompanyar l'expresident en aquests actes és Oriol Pujol, l'únic fill que es va dedicar a la política. En les últimes eleccions catalanes, el fundador de CDC va demanar el vot per a Junts, un partit pel qual té simpatia tot i que no se n'ha fet militant. Tampoc el seu successor, Mas, té el carnet.