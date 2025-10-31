Pujol demana a l'Audiència Nacional que valori el seu estat de salut per decidir si pot sotmetre's al judici

Judici en dubte. La defensa de Jordi Pujol ha entregat a la clínica forense de l'Audiència Nacional tres informes mèdics que descriuen l'estat de salut actual de l'expresident de la Generalitat. L'objectiu és que els magistrats valorin si Jordi Pujol és apte per afrontar el procés judicial.
Segons ha avançat El País, els informes es limiten a "descriure" l'estat físic i intel·lectual de l'expresident i incideixen en el possible deteriorament cognitiu. L'objectiu de la defensa és que la clínica forense de l'Audiència Nacional valori els informes, i decideixi si la declaració de Jordi Pujol continua endavant, i si s'ha de fer de forma presencial o virtual. El judici està previst que comenci el pròxim 24 de novembre a l'Audiència Nacional, amb les acusacions de delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i falsificació de document.
Tot i els informes entregats per la defensa, Pujol va rebutjar que la seva defensa sol·licités l'expulsió del procés per "demència sobrevinguda". Una possibilitat de la Llei d'Enjudiciament per aquelles persones que han perdut la capacitat de comprensió dels fets dels quals se'ls acusa. És la possibilitat a què es va acollir la seva dona, Marta Ferrussola, que patia alzheimer.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar aquest dilluns a La 2 Cat que "s'ha de considerar" l'edat i l'estat de salut de Jordi Pujol de cara al judici. Tot i que va dir que no li correspon prendre la decisió de si cal que comparegui al jutjat de manera presencial, es va preguntar: "Ha d'anar a judici una persona de 95 anys?".