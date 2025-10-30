Aznar assegura que Pujol va prioritzar la immigració magribina per evitar la llatinoamericana

Aznar ataca Pujol. L'expresident del govern espanyol ha assegurat que quan estava al càrrec, Jordi Pujol -llavors president de la Generalitat- li va demanar que establís visats als països hispanoamericans. Tot plegat, per afavorir la immigració magribina per sobre de la hispanoamericana.
L'expresident espanyol ho va explicar al programa La Brújula d'Onda Cero. El presentador va suggerir que el naixement d'Aliança Catalana a Ripoll és "el resultat d'un experiment d'enginyeria social que s'ha fet a Catalunya". Afirmació que Aznar va compartir i a la qual va afegir que Pujol el va instar a "afavorir una immigració que en cap cas, havia de ser hispanoamericana".
Aznar assegura que ell es va negar a establir els visats que li demanava Pujol, perquè hagués suposat "posar més barreres als nouvinguts" a costa d'obrir les portes a gent "d'altres zones del món".
Finalment, Aznar afirma que això Pujol li va demanar durant la primera legislatura del popular al capdavant del govern espanyol, per tant entre l'any 2000 i el 2004. En aquella etapa, Convergència i Unió "col·laborava" amb el Partit Popular, tal com ha definit Aznar.
Per tancar la seva intervenció i reafirmar-se en què la seva resposta a la proposta de Pujol va ser negativa, Aznar sintetitza: "N'hi ha prou amb mirar Espanya per veure que van venir molts immigrants en aquells anys perquè hi havia molta feina a Espanya".