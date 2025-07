Cristóbal Montoro i vuit més: la llista de ministres imputats de José María Aznar

"Aznar em diu que el meu ambient és la presó quan té set ministres imputats amb causes de corrupció". Aquesta era una de les frases que deixava anar Pedro Sánchez al comitè federal del PSOE celebrat després de l'esclat del cas Santos Cerdán. Els tempos li han volgut donar la raó al líder socialista i un nou ministre de José María Aznar s'ha sumat a la llista d'imputats del seu govern.

El Jutjat número 2 de Tarragona investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 27 persones més per suborn, frau contra l'administració, prevaricació, tràfic d'influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental. La causa, que s'emmerca en els anys que Montoro era ministre amb Mariano Rajoy, indaga si una patronal del gas va acudir almenys en dues ocasions a un gabinet jurídic fundat per l'exministre per aconseguir que es modifiquessin lleis d'acord amb els seus interessos.

Els altres ministres d'Aznar imputats

Però Montoro no és el primer, ni de bon tros, de la llista. Aznar va governar entre els anys 1996 i 2004 i tres exministres d'aquell executiu ja han dormit entre reixes. Tres d'altres es van trobar imputats en algun moment, però finalment van quedar absolts. I la d'ara no és l'única investigació que està oberta contra Montoro, ja que amb Rajoy comparteix un altre procés judicial, i encara una última ministra d'Aznar està imputada en una altra causa.

Rodrigo Rato

El ministre d'Aznar que ha rebut la condemna més gran ha estat Rodrigo Rato. L'exvicepresident del govern espanyol va rebre una pena de quatre anys i nou mesos de presó com a responsable de tres delictes contra la Hisenda Pública, un delicte de blanqueig de capitals i un delicte de corrupció entre particulars. Concretament, el jutge va determinar que Rato havia creat una complexa trama societària per amagar el seu patrimoni a Hisenda des de 1999, quan ja formava part de l'executiu popular.

Jaume Matas

Però qui acumula més condemnes i, per tant, més anys a la presó, és Jaume Matas. L'extitular de Medi Ambient al govern d'Aznar i expresident de les Illes Balears va rebre una pena de nou mesos de presó per tràfic d'influències pel cas Palma Arena el 2014 i una altra de tres anys i vuit mesos de presó pel cas Nóos el 2018. Mentre es trobava entre reixes, va rebre sis mesos més de condemna pel cas de l'hospital Son Espases. Entremig, va rebre altres condemnes que es van quedar en multa econòmica.

Eduardo Zaplana

Eduardo Zaplana tampoc va escapar-se d'una condemna després de ser un dels últims homes forts d'Aznar, ocupant el Ministeri de Treball i el lloc de portaveu en els últims dos anys del PP abans de l'arribada de Zapatero. El també expresident de la Generalitat valenciana va ser detingut el 2018 i va ingressar nou mesos a presó pel cas Erial. L'octubre del 2024, l'Audiència de València el va condemnar a deu anys i cinc mesos de presó per prevaricació, suborn, falsedat documental i blanqueig de capitals. Però sense trepitjar la presó se li va atorgar la llibertat provisional perquè el risc de fuga és “inexistent”.

Mariano Rajoy

La causa coneguda aquesta setmana no és l'única en la qual es troba implicat Montoro. La justícia d'Andorra fa anys que investiga la "trama andorrana" de l'operació Catalunya. Ja ha imputat no només policies, sinó que, a més de Montoro, també hi ha l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i que va ocupar les carteres d'Administració Pública, Educació i Cultura, Interior, i Presidència amb Aznar. L'aparició de "M. Rajoy" als famosos papers de Bárcenas, però, encara no ha estat investigada.

Pilar del Castillo

Pilar del Castillo va ser ministra d'Educació, Cultura i Esport i quan va plegar, el 2004, va instal·lar-se al Parlament Europeu com a diputada, on encara continua més de dues dècades després. El 2024 va ser imputada per conspiració i per denunciar en fals un empresari del sector tecnològic. El querellant explica que del Castillo i els seus socis van assetjar-lo i posteriorment denunciar-lo per administració deslleial, tot i que va quedar absolt.

Francisco Álvarez-Cascos

Tot i que Bárcenas el va implicar, Francisco Álvarez-Cascos mai va estar imputat per la caixa B del PP ni per les concessions dubtoses quan ocupava la cartera de Foment. Ara bé, l'exvicepresident espanyol sí que va respondre davant del jutge per un delicte d'apropiació indeguda. Concretament, la Fiscalia li demanava tres anys i mig de presó per haver carregat despeses personals a Foro Asturias, partit que va crear el 2011 després d'abandonar la militància del PP després de 34 anys. Tot i que li atribuïen despeses injustificades de més de 180.000 euros, finalment va ser absolt.

Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre, ministra de Cultura d'Aznar i posteriorment presidenta de la Comunitat de Madrid, va ser imputada pel cas Púnica sobre el finançament irregular dels populars madrilenys. Però la causa contra ella va quedar arxivada per falta de proves malgrat que constava com la principal beneficiària i que entre els imputats hi havia el seu antic secretari general i també l'exgerent.

Ángel Acebes

Qui també va estar imputat i posteriorment absolt va ser Ángel Acebes, encarregat d'Administració Pública, Justícia i Interior a l'executiu d'Aznar. Juntament amb 32 acusats més, entre els quals hi havia Rato, Acabes va ser jutjat per falsedat documental, falsedat comptable i estafa en el cas de la sortida a borsa de Bankia. Finalment, però, l'Audiència Nacional els va absoldre en considerar que, contràriament al que sostenien les acusacions, el fulletó de l'operació contenia informació "certa" sobre la situació financera de l'entitat.