El Govern veu «compatible» negociar els pressupostos mentre s'avança en els acords d'investidura

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha interpel·lat ERC i els Comuns i els ha reiterat que Catalunya "no es pot permetre no tenir pressupostos". En una entrevista a l'ACN; s'ha mostrat confiat amb la perspectiva d'arribar a un consens amb els socis d'investidura per aprovar els comptes de l'any vinent. "No contemplo cap altre escenari", ha afirmat.
Dalmau ha remarcat que la relació amb els ERC i els Comuns és "exigent, però positiva" i els ha recordat que, durant el darrer any, el Govern ha demostrat que "compleix". "Hem arribat a acords molt rellevants plegats", ha destacat, alhora que ha apuntat que la negociació pressupostària ha de ser "compatible" amb continuar avançant amb els pactes de l'acord d'investidura.
En aquest sentit, ha insistit que "no és que el Govern necessiti uns nous pressupostos", sinó que és Catalunya la que "no es pot permetre no tenir-ne". "No s'entendria que en un moment en què el país està creixent econòmicament per sobre de la mitjana de la zona euro i que té el rècord d'ocupació a tot Espanya no tinguéssim pressupostos", ha argumentat.
El conseller ha subratllat que cal "aprofitar aquest vent de cua" per avançar posicions i ha remarcat la importància de tenir uns nous comptes davant el clima d'incertesa actual a Europa i al món: "Estem en un moment geopolític complex arreu del món", ha reiterat. Dalmau ha defensat que "un país que vol ser líder i capdavanter" ha de comptar amb uns bons pressupostos per crear ocupació, noves empreses, infraestructures i habitatge, així com per invertir en transició energètica.
Durant les darreres setmanes, ERC ha insistit que no negociarà els comptes del Govern ni de la Moncloa si no es compleixen els pactes d'investidura, especialment pel que fa al finançament singular i al traspàs de Rodalies. Els Comuns, per la seva banda, també han admès que només hi donaran suport si el Govern "millora". Sobre aquesta qüestió, Dalmau ha defensat que "és compatible" iniciar el debat pressupostari i continuar treballant en els acords d'investidura. "Hi ha moltes qüestions que hem de continuar negociant i molt camí a fer. No tancarem la carpeta del finançament ni en una setmana ni en dues, però això no ha de fer incompatible posar damunt la taula els pressupostos", ha asseverat.
I, sobre si el Govern negociaria els comptes amb Junts en cas que ERC o els Comuns no vulguin fer-ho, Dalmau ha assegurat que és una opció que ara per ara "no contempla". El titular de Presidència ha insistit que ERC i Comuns són els socis prioritaris amb qui volen abordar els pressupostos i que "l'obligació" del Govern és "avançar" amb ells. Ara bé, ha indicat que l'executiu "sempre allarga la mà" a la resta de grups de la cambra per a "grans acords de país" i ha dit que "li agradaria" que Junts "no s'autoexclogués", com va passar amb el Pacte Nacional per la Llengua. "Un partit que aspira a ser estable i seriós no es pot excloure en qüestions tan importants. No beneficia a ningú", ha criticat.
El cos d'inspectors d'habitatge, a l'espera
Dalmau també s'ha referit al cos d’inspectors que ha de vetllar pel compliment de la llei de contenció de rendes del lloguer, un dels acords d'investidura entre PSC i Comuns que ha quedat pendent. El conseller ha assegurat que treballen a "marxes forcades" per a crear-lo i que aquest setembre hi haurà "avenços". "Hem de treure les convocatòries, convocar les places i fer les formacions. Hi ha coses que no són màgia potàgia i que no es poden crear en vint-i-quatre hores", ha justificat.
El traspàs de les competències en immigració
Sobre el traspàs de competències en immigració, pactat entre el PSOE i Junts a Madrid, Dalmau ha recordat que és una mesura que està fent el seu tràmit al Congrés i que l'executiu català està treballant per “assegurar” que Catalunya està en condicions d'assumir aquestes competències quan arribin. "Demanar competències i després no estar en condicions per a poder-les exercir seria un problema per a nosaltres, i per això estem treballant intensament per garantir aquest desplegament", ha defensat.