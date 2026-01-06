Sánchez veu un «precedent molt perillós» en l'atac de Trump a Veneçuela

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que "l'únic objectiu" de l'acció militar "il·legal" del president dels Estats Units a Veneçuela és "aprofitar-se dels seus recursos naturals". Així ho ha dit en roda de premsa des de París després de la reunió de la Coalició de Voluntaris per Ucraïna. Sánchez considera que és un "precedent terrible i molt perillós" que empeny el món a un "futur d'inseguretat" com el que s'ha viscut en altres invasions guiades pel petroli.
El president espanyol també s'ha dirigit a Trump per avisar-lo que no permetrà que amenaci la "integritat territorial" de Dinamarca. "No callarem davant de violacions del dret internacional", ha assegurat.
Ha defensat que Espanya "pot jugar un paper de mediador" per una transició a Veneçuela que acabi amb unes eleccions "netes" i que "el poble pugui decidir lliurement el seu futur". Segons ha dit, té intenció de tenir una interlocució tant amb la nova presidenta encarregada del país, Delcy Rodríguez, com amb el líder de l'oposició veneçolana, Edmundo González, que viu a Espanya.
El president espanyol ha recordat que el seu govern no va reconèixer Nicolás Maduro perquè no es van respectar les regles en les últimes eleccions. Però ha afegit que "una il·legitimitat no pot ser resposta amb una il·legalitat internacional", en referència a l'operació militar dels Estats Units a Caracas i la retenció del fins ara president de Veneçuela. Sánchez aposta perquè els veneçolans obrin un "procés de diàleg" sobre el futur del país i ha afirmat que són ells els qui han de decidir, en unes eleccions, qui és el president.
Obre la porta a enviar militars espanyols a Ucraïna
En la mateixa roda de premsa des de París, Sánchez ha avançat que el seu executiu es planteja obrir la porta a la participació de militars espanyols a Ucraïna en missió de pau quan hi hagi un alto el foc i la fi de la guerra amb Rússia. També ha avançat que, a partir de dilluns, es reunirà amb la majoria dels líders dels grups del Congrés per informar-los sobre els "avenços substantius" dels membres de la Coalició de Voluntaris per Ucraïna en el "pla de garanties de seguretat" per a quan arribi un escenari de pau.
Segons Sánchez, el pla de garanties de seguretat, defensar l'accés d'Ucraïna a la Unió Europea i acordar un paquet de reconstrucció són les "bases" per a un escenari de pau. I ha confiat a poder-ho desplegar tan bon punt el president de Rússia, Vladímir Putin, accepti l'alto el foc i posi fi a la guerra. Sánchez s'ha absentat de la celebració a Madrid de la Pasqua Militar per assistir a París a la reunió amb els 35 països que formen part d'aquesta aliança amb Ucraïna. Una absència que ha estat criticada per Feijóo.