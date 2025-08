Collboni prohibeix les rutes de l'alcohol a tot Barcelona

El govern de Jaume Collboni vol taponar del tot la possibilitat que es facin rutes de begudes alcohòliques a Barcelona. Aquesta mena de propostes que protagonitzen sobretot turistes és considerada una font de "molèsties veïnals" i que "pot derivar en delictes o infraccions de seguretat viària", argumenta l'Ajuntament. Per aquest motiu, el consistori ha decidit prohibir l'organització i la participació d'aquestes rutes que es basen a recórrer diferents locals d'oci, consumir begudes a cadascun dels establiments i continuar la marxa de manera més o menys àgil cap al següent bar. La restricció afectarà tota la ciutat i les 24 hores del dia.

La voluntat és regular una activitat que fins ara no tenia una normativa específica, detallen fonts municipals. Les rutes d'aquesta mena estaven en una mena de terra de ningú, a l'hora de ser abordades per l'administració, i s'intentaven batallar amb la sanció als participants que acabaven bevent a la via pública. Ara, amb la nova proposta, el que es planteja és sancionar amb fins a 900 euros els organitzadors i els locals participants, expliquen des del consistori a Nació. Tanmateix, els clients poden acabar sent sancionats per altres motius, a jutjar per la situació i pel que considerin els agents de la Guàrdia Urbana que s'ho trobin, apunten les mateixes fonts.

En concret, l'alcalde Collboni ha signat un decret que encara ha de trigar unes setmanes a estar vigent -ja que ha de donar temps a qui vulgui fer-ne al·legacions- i la intenció és que tingui una vigència de quatre anys. Aquest mateix text està previst que s'incorpori a la futura ordenança de civisme, que encara està en plena negociació amb la resta de grups polítics. De moment, el govern municipal ho justifica, no només com un estalvi de tensions veïnals, sinó com un moviment de protecció de la salut pública. A més de les conegudes reticències de l'administració barcelonina amb qualsevol realitat similar al conegut com a turisme de borratxera, el consistori insisteix que cal moure fitxa "atesa la naturalesa de l’activitat i els evidents efectes nocius que té sobre els participants".

El text prohibeix "organitzar, vendre o realitzar circuïts o itineraris per diversos establiments de pública concurrència o locals d’oci de la ciutat, amb la finalitat principal que les persones que hi participin consumeixin begudes alcohòliques de forma continuada", aclareix l'Ajuntament en un comunicat. Fins ara, la prohibició ja s'havia establert a Ciutat Vella (2012) i a l'Eixample (2025), els districtes amb presència turística. I se centrava en l'horari nocturn, de set del vespre a set del matí. Ara, però, s'ha decidit estendre-ho a tota la ciutat i a tot el dia. "S’ha detectat que aquesta activitat es produeix al llarg de l’any, i es podria produir a qualsevol hora del dia", apunten fonts municipals.

Aquest nou moviment dona continuïtat a una política dels darrers anys de restricció sobre diverses activitats i accés a l'alcohol a Barcelona. Amb l'anterior govern -de BComú i PSC- es va aprovar reduir l'horari de venda de begudes alcohòliques als supermercats i botigues de queviures. A proposta d'ERC es va limitar l'horari màxim per comprar cervesa, vi o ampolles de més graduació, de les 23h a les 22h. Una mica més endavant, amb el govern Collboni ja en solitari, es va plantejar un enduriment de les sancions per beure alcohol al carrer. Recentment, amb un nou posicionament que integrava també l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'executiu municipal va anunciar la voluntat de "reduir l'acessibilitat i la disponibilitat" de l'alcohol.