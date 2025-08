Banc Sabadell aprova la venda de la filial TSB en plena opa del BBVA

La junta d'accionistes de Banc Sabadell ha aprovat aquest dimecres la venda de TSB, la filial britànica, a Banc Santander, per quasi 3,1 milions d'euros (2.650 milions de lliures). L'operació es produeix en plena opa del BBVA i quan l'operació es troba en la recta final. Segons la direcció del Sabadell, aquesta venda hauria d'encarir l'opa, tot i que asseguren que és independent de l'intent de compra del banc basc. Davant dels accionistes, el president de l'entitat vallesana, Josep Oliu, ha assegurat que la venda de TSB no vulnera el deure de "passivitat" del banc davant l'oferta pública d'adquisició del BBVA. "La venda es proposaria amb opa o sense", ha afirmat Oliu.

L'operació s'ha aprovat pràcticament per unanimitat (99,6%) en la primera de les dues juntes d'accionistes extraordinàries que se celebren avui a la Fira de Sabadell, cites amb la participació més alta dels últims vint anys. La jornada ha servit perquè l'entitat defensi la bondat de la sortida del Regne Unit amb la venda de la filial. Tal com ha detallat Oliu, es preveu concloure la venda de TSB al primer trimestre del 2026, tot i que el termini es pot allargar si hi ha acord entre les parts. A la tarda, està previst que els accionistes votin el repartiment de dividends extraordinaris que va anunciar fa uns dies la direcció del banc vallesà. Tot plegat, pot fer més difícil opa del BBVA, que la setmana passada va obrir la porta a retirar l'operació.

El BBVA ja va anunciar fa uns dies que ajornava fins al setembre el període d’acceptació de l’opa, per evitar d’aquesta manera que els accionistes hagin de prendre una decisió tan rellevant en un mes com l’agost. Dijous passat, el conseller delegat del BBVA, Onur Genç, va assenyalar que “no hi ha res garantit”. Unes paraules enigmàtiques que han incrementat la intriga sobre el que pot passar els pròxims dies. La retirada de l’opa és una possibilitat.

De fet, la llei d’opes permet aquesta opció al banc que llança l’opa hostil. “No passa res si l’oferta no tira endavant”, va arribar a dir el conseller delegat, tot i que també va refermar el que, segons el BBVA, són els punts forts de l’operació. En la presentació de resultats del 31 de juliol, el banc basc va preveure una rendibilitat superior als 48.000 milions fins al 2028, amb una rendibilitat mitjana del 22%, així com repartir 36.000 milions entre els accionistes. El mateix dijous, el BBVA va presentar uns beneficis de 5.447 milions el primer semestre, un 9,1% més que l’any anterior.

