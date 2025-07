El BBVA promet als accionistes una rendibilitat superior a la del Banc Sabadell perquè acceptin l'opa

El BBVA preveu uns beneficis nets de 48.000 milions d'euros fins al 2028, amb una rendibilitat mitjana del 22%, així com repartir uns 36.000 milions entre els accionistes. Així ho ha avançat aquest dijous, després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) hagi informat que l'entitat ha guanyat 5.447 milions d'euros el primer semestre de l'any, un 9,1% més que en el mateix període del 2024. Tot plegat, dies després de la presentació del Pla Estratègic 2025-2027 del Banc Sabadell, que projecta una rendibilitat del 16% i promet 6.300 milions als accionistes per intentar que rebutgin l’opa.

Segons la informació remesa per la CNMV, aquestes previsions fins al 2028 no tenen en compte els impactes derivats de l'opa, que el BBVA ha congelat fins a inicis de setembre precisament per poder incloure els resultats semestrals de les dues entitats. A més, la decisió evita que els accionistes hagin de decidir si vendre o no en ple mes d'agost, coincidint amb les vacances d'estiu.

Sigui com sigui, el BBVA estima que la seva ràtio d'eficiència millori fins a prop del 35% fins al 2028 i que el patrimoni net tangible per acció més dividends se situï al 15% en taxa anual composta. El banc explica que aquests objectius es recolzen en diversos plans que suposaran un “impuls significatiu” al creixement dels ingressos i a la creació de valor. Així, es basa en un "guany continu" de quota de mercat gràcies a l'increment de la base de clients i en una millora de la "ja elevada rendibilitat" dels principals països on té presència, impulsada per l'activitat i un menor cost de risc.

A més, el banc creu que es produirà una millora de les franquícies que avui operen en països amb hiperinflació -principalment, Turquia i Argentina-, sobretot a la segona part del període 2025-2028 i que es produirà un augment significatiu de la contribució als resultats dels segments d'empreses i Corporate & Investment Banking (CIB) gràcies als negocis transfronterers i la sostenibilitat. Finalment, apostarà per negocis amb més ingressos per comissions, com ara assegurances i gestió d'actius, i per productes transaccionals.

Amb tot, el BBVA ha aprofitat la publicació de les dades semestrals per part de la CNMV per contraatacar l'anunci fa uns dies de beneficis rècord del Banc Sabadell i ha promès una major rendibilitat i més diners per als accionistes. Amb aquesta informació, els accionistes del Sabadell tenen el mes d'agost per analitzar la situació i esperar la proposta formal del BBVA amb la tornada del setembre.