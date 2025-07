El Sabadell promet 6.300 milions als accionistes per intentar que rebutgin l’OPA

El Banc Sabadell ha obtingut uns beneficis rècord de 975 milions d'euros la primera meitat del 2025, un 23,3% més que en el mateix període de l'any anterior, tal com recullen els resultats publicats aquest dijous per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'entitat ha aprofitat per presentar també el nou Pla Estratègic 2025-2027 que, en plena opa del BBVA, preveu superar els 1.600 milions de beneficis anuals el 2027 i assolir una rendibilitat del 16% al final del trienni. En cas de complir-se aquestes previsions, els accionistes rebrien 6.300 milions d'euros, un més d'un 40% del valor borsari actual, la qual cosa el Sabadell espera que els convenci de rebutjar l'oferta del BBVA.

En aquest sentit, el Sabadell ha informat que el dividend per acció el 2025, 2026 i 2027 serà superior als 20,44 cèntims per acció que es van pagar el 2024, i que els 6.300 milions es repartiran en dividends en efectiu i recompres d'accions. Inclouen la distribució del 60% dels beneficis, el repartiment de tot el capital que superi el 13% i el dividend extraordinari de 2.500 milions previst per la venda de la filial britànica TSB que s'ha d'aprovar en junta d'accionistes el 6 d'agost.

Aquest increment ha de ser el resultat de l'estratègia del Sabadell de centrar-se en el mercat espanyol, que destaca que és "previsible, estable i amb una de les perspectives macroeconòmiques més positives de la Unió Europea en els pròxims anys". D'aquesta manera, incrementarà l'activitat comercial a l'Estat i elevarà un 5% anual la cartera de crèdit, millorant el perfil de risc, augmentant ingressos i amb una gestió "eficient" de costos.

Amb tot, el Pla Estratègic preveu que s'arribi a una rendibilitat del 16% el 2027, amb un marge d'interessos de 3.900 milions, i una millora anual dels ingressos per comissions de prop del 5%. L'objectiu és que el cost de risc se situï al voltant dels 40 punts bàsics, amb una ràtio de morositat per sota del 2,5% i una ràtio de cobertura per sobre del 65%.

El BBVA ajorna el període d'acceptació de l'opa al Sabadell

Els resultats arriben dies després que el BBVA hagi anunciat que congela el període d'acceptació de l'opa al Banc Sabadell fins a inicis de setembre vinent per poder incorporar al fullet els resultats semestrals de totes dues entitats i de les juntes d'accionistes del Sabadell del 6 d'agost. Fonts del BBVA han indicat que l'objectiu és que els accionistes tinguin "la informació més completa possible" per poder prendre una decisió.

A més, la decisió evita que els accionistes hagin de decidir si vendre o no en ple mes d'agost, coincidint amb les vacances d'estiu. El 6 d'agost, els accionistes del Sabadell votaran si avalen la venda de la seva filial britànica, TSB, al Banc Santander, així com el dividend extraordinari de 2.500 milions que se'n derivaria.