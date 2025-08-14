Agafes un vol aquest pont? Guia per saber on i quan et poden afectar les vagues

En ple estiu i en mig de les vacances de desenes de milers de persones s'ha convocat una vaga que afectarà de ple l'aeroport del Prat i més d'una desena d'aeroports de l'Estat. Es tracta d'una protesta convocada per la UGT en la qual el personal de terra del grup Menzies i Azul Handling hi participarà i provocarà diverses afectacions que començaran des del pont d'agost, és a dir, des d'aquest divendres 15.
Azul Handling i Menzies són empreses que potser no són gaire conegudes per la majoria de viatgers, però són imprescindibles per a una llarga llista de companyies aèries. Azul Headling és la filial de Ryanair que s'encarrega dels serveis de terra, és a dir, de la facturació, de la distribució d'equipatge, de la neteja, de l'embarcament, proveïment de combustible, etc. Per altra banda, Menzies treballa per Emirates, British Airways, Avianca, Latam, American, Turkish Airlines, EgyptAir, Aer Lingus, Norwegian, Wizz Air i Transavia.
Segons la CGT i UGT, els motius de la vaga són causats per les condicions laborals abusives: sancions desproporcionades a empleats que es neguen a fer hores no obligatòries, contractació precària, inestabilitat laboral, falta de conciliació o limitacions il·legals després d'estar de baixa mèdica.
Tot i això, les dues empreses del personal de terra no faran vaga els mateixos dies ni els mateixos horaris, per aquesta raó les "afectacions seran molt importants" i quasi diàries, coincidint amb el cap de setmana amb més operacions de l'any. Menzies farà vaga tots els caps de setmana fins que acabi el mes d'agost, és a dir, començarà el dissabte 16 i finalitzarà el diumenge 31 amb vagues de 24 hores. Concretament, els aeroports afectats seran l'Aeroport del Prat, el de Palma, Màlaga, Alacant, Gran Canària i Tenerife sud, amb més de 600 treballadors afectats.
Pel que fa a Azul Handling, que dona suport a Ryanair i Lauda, començaran la vaga amb el pont d'agost (15,16 i 17) i continuaran durant els dimecres, divendres, dissabtes i diumenges fins que acabi l'any, si no s'arriba a cap acord. En aquest cas, el nombre d'aeroports afectats és major i les vagues no són de 24 hores, es divideixen per tres franges horàries: de 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 i de 21:00 a 23:59.
Dies de vaga d'Azul Handling (Ryanair):
Agost
- 20, 22, 23 i 24
- 27, 29, 30 i 31
Setembre
- 3, 5, 6 i 7
- 10, 12, 13 i 14
- 17, 19, 20 i 21
- 24, 26, 27 i 28
Octubre
- 1, 3, 4 i 5
- 8,10, 11, i 12
- 15, 17, 18 i 19
- 22, 24, 25 i 26
- 29 i 31
Novembre
- 1 i 2
- 5, 7, 8 i 9
- 12, 14, 15 i 16
- 19, 21, 22 i 23
- 26, 28, 29 i 30
Desembre
- 3, 5, 6 i 7
- 10, 12, 13 i 14
- 17, 19, 20 i 21
- 24, 26, 27, 28 i 31
Aeroports afectats
En el cas de Azul Headling, a diferència de Menzies, la vaga és a escala estatal i afecta a tots els aeroports on Ryanair té bases fixes:
- Madrid-Barajas
- Barcelona-El Prat
- València
- Sevilla
- Màlaga
- Alacant
- Palma de Mallorca
- Eivissa
- Girona
- Tenerife Sud
- Lanzarote
- Santiago de Compostel·la