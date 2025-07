Més del 90% dels catalans prioritza Rodalies a ampliar l'aeroport, segons un sondeig dels Comuns

Si els catalans haguessin de triar si destinar recursos públics a la xarxa de Rodalies o a l'ampliació de l'aeroport apostarien massivament per l'alternativa ferroviària. De fet, una enquesta encarregada pels Comuns ho xifra en un 91,5%. Una priorització que és general a tota la societat, però que és màxima entre aquells votants d'esquerra i independentistes, segons els resultats del sondeig al qual ha tingut accés Nació.

Una enquesta amb 1.600 persones

“A què destinaria vostè els recursos públics de forma prioritària? Millora de Rodalies o ampliació de l'aeroport”. Aquesta és la pregunta que el centre d'estudis Gesop ha realitzat a un total de 1.600 persones en el marc de la seva enquesta Òmnibus.

Es tracta d'un sondeig amb una mostra notable -amb un error de fins al 2,5% i un nivell de confiança del 95%- on cada client pot incorporar preguntes a un qüestionari general que es va realitzar entre l'1 i el 9 de juliol. En aquest sentit, Catalunya en Comú va encarregar la referida a la priorització de les inversions entre Rodalies i l'aeroport.

Fins a un 95% de priorització de Rodalies

Amb un resultat tant contundent, és lògic que tots els segments de població prioritzin de manera molt clara la millora de Rodalies -que aquest dilluns va tornar a tenir una greu incidència que va obligar a tallar totes les línies- a ampliar l'aeroport, com ha acordat el Govern amb Aena.

Ara bé, sí que hi ha algunes diferències en determinats sectors. Hi ha molts més homes (7,5%) que dones (2,8%) que prioritzarien la inversió al recinte aeroportuari. Per ideologia, els votants d'esquerra són els més favorables a Rodalies -fins al 95%- mentre que el màxim suport a l'ampliació del Prat (10-11%) se situen a la dreta.

També arriba al 95% el suport a la priorització de l'alternativa ferroviària entre els enquestats que s'identifiquen només com a catalans, un fet que baixa fins al 85% entre els que es consideren exclusivament com a espanyols.