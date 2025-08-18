La Guàrdia Urbana desallotja una quarantena de persones sensesostre del parc de l'estació del Nord

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat aquest dilluns al matí els sensesostre del parc de l'estació del Nord, segons han confirmat fonts municipals a l'ACN. El dispositiu ha començat a les vuit del matí.
L'Ajuntament de Barcelona assenyala que ha estat un operatiu de Guàrdia Urbana, conjuntament amb els serveis de neteja municipals i agents de Mossos d'Esquadra, per desallotjar quaranta persones que hi pernoctaven. Els serveis de neteja han retirat 1.400 kg de residus al voltant de la zona d'estada d'aquestes persones.
Cap al migdia al parc ja no hi quedaven restes i només era visible un cotxe de la Guàrdia Urbana que feia voltes pel parc per comprovar que els desallotjats no tornaven a instal·lar-se. Segons han explicat alguns agents, la majoria dels desallotjats s'han dispersat quan han marxat. Tanmateix, alguns d'ells sí que es trobaven pels voltants del parc.
Intervencions prèvies dels Serveis Socials
El consistori apunta que des dels Serveis Socials municipals s'ha reforçat la presència al parc en els últims dies per oferir vinculació a les persones que hi pernoctaven en l'espai i impulsar les actuacions adients per a millorar la seva situació.
Tanmateix, assenyalen que qualsevol intervenció per part dels serveis socials "ha de comptar, necessàriament, amb la voluntarietat de les persones".
D'acord amb la informació publicada per La Vanguardia algunes de les persones desallotjades feia més d'un any que hi malvivien i els afectats ja estaven avisats que aquest dilluns era la data límit per desmuntar les instal·lacions muntades.