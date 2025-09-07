Més de 193.000 vehicles han tornat a l'àrea de Barcelona aquest cap de setmana

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, 193.869 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest cap de setmana fins a les 20.00 hores d'aquest diumenge. Es tracta del 74,6% dels 260.000 desplaçaments previstos.
La mobilitat més elevada ha estat la relacionada amb la celebració de la competició de MotoGP al Circuit de Barcelona-Catalunya i per la congestió a l'AP-7 i altres carreteres que enllacen amb la costa.
L'AP-7 ha registrat 11 quilòmetres de retencions de Llinars del Vallès a la Roca del Vallès i 7 més de Capmany a la Jonquera arran d'un accident. També hi ha hagut circulació lenta a l'N-II, a la C-65 i a la C-31. Tot i això, Trànsit valora positivament el dispositiu d'aquest cap de setmana encarat a gestionar les entrades i sortides del circuit de Montmeló.
Pel que fa a l'autocar accidentat a la C-32 a Santa Susanna, es manté un carril tallat a la calçada en sentit sud. La retirada del vehicle es farà a partir de dilluns.
L'accident de l'autocar a Santa Susanna
Un autocar ha bolcat aquest diumenge al migdia a la C-32 a Santa Susanna, al Maresme, i ha deixat 53 persones ferides. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 12.22 hores al quilòmetre 127,7 de la C-32, en direcció Barcelona.
L'autocar ha sortit de la via en una recta que fa baixada, just després del primer túnel entre el terme de Palafolls i el de Santa Susanna, i ha caigut 30 metres per un talús. Les causes encara s'estan investigant.
Protecció Civil ha activat la prealerta del Procicat i la C-32 només té un carril obert a la zona en sentit sud/Barcelona i ha provocat tres quilòmetres de retencions des de Palafolls.