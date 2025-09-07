Un autocar bolca a la C-32 al Maresme i deixa més de 50 ferits

Un autocar ha bolcat aquest diumenge al migdia a la C-32 a Santa Susanna, al Maresme, i ha deixat 53 persones ferides. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 12.22 hores al quilòmetre 127,7 de la C-32, en direcció Barcelona. Segons les primeres informacions, l'autocar ha sortit de la via i ha caigut per un talús.
Segons informació preliminar del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), s’han atès 53 persones, tres de les quals han resultat ferides greus, dues traslladades a l’Hospital Germans Trias i Pujol, i l'altre a l’Hospital de Mataró. La resta dels atesos han patit ferides lleus. Els 50 passatgers restants de l'autocar han resultat ferits lleus, tot i que un dels afectats ha estat ingressat a l'Hospital de Mataró.
13 dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a la zona i també diverses ambulàncies del SEM. El vehicle transportava una setantena de persones de nacionalitat francesa. La majoria han sortit pel seu propi peu i han pujat pel talús on ha anat a parar el vehicle. Protecció Civil ha activat la prealerta del Procicat i la C-32 només té un carril obert a la zona en sentit sud/Barcelona.
A través del seu compte d'X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha desitjat una "ràpida recuperació" als ferits per l'accident i ha agraït la tasca dels serveis d'emergències.
El darrer accident d'autocar va deixar més de 50 ferits
Al març d'aquest any, dos autocars van xocar a l'avinguda Diagonal, a primera hora de la tarda d'un dilluns, just a la cruïlla entre el carrer Roger de Llúria amb el de Rosselló a Barcelona. El resultat va ser un total de 53 persones hospitalitzades.
El regidor de Seguretat, Albert Batlle, va explicar des del lloc dels fets que un autobús que transportava estudiants italians que passen uns dies a Lloret de Mar en va encalçar un altre de creueristes del Port de Barcelona que estava aturat recollint els viatgers.
Fins al lloc s’hi van desplaçar unitats de la Guàrdia Urbana i deu dotacions de Bombers de Barcelona, mentre que Protecció Civil va activar el Pla Procicat. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar 19 ambulàncies, 4 equips de psicòlegs, 4 unitats col·lectives i 1 unitat de suport Logistic i 4 comandaments al lloc del sinistre. En total, va atendre un total de 68 persones. En paral·lel, també hi va haver afectacions en el trànsit a la zona implicada.