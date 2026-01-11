La sala de Sentmenat es desvincula de Núcleo Nacional i assegura que és un local per a celebracions

La sala de Sentmenat (Vallès Occidental) on dissabte l'organització d'ultradreta Núcleo Nacional va celebrar un acte s'ha desmarcat de l'entitat i ha assegurat que no és seu "de cap organització o col·lectiu". En un comunicat, l'empresa Area 81 Events ha assegurat que no ha format part de l'esdeveniment ni tampoc de la protesta antifeixista que va motivar i que simplement s'havia llogat l'espai "per a la celebració d'una conferència privada organitzada per un tercer". "L'esdeveniment no era públic i no va ser organitzat per nosaltres ni vam participar de la convocatòria, continguts, assistents o control d'aforament", diu el document.
Núcleo Nacional havia anunciat amb un vídeo fet des de la plaça d'Espanya de Barcelona que aterrava a Catalunya amb l'obertura d'una delegació i afirmava estar "gaudint molt veient enrabiar rojos, progres i indepes". És un col·lectiu conegut per un discurs obertament xenòfob, homòfob, feixista i reivindicador de dictadures com la de Franco o la de Hitler a l'Alemanya nazi i que també ha estat protagonista d'actes violents.
No va anunciar fins poques hores abans de l'inici de l'acte que la localització final era finalment a Sentmenat, a uns 30 quilòmetres de Barcelona i en una zona de naus industrials. Segons l'empresa que gestiona l'espai, però, allò no és cap seu sinó un local que es pot llogar per a esdeveniments "orientat a celebracions familiars, aniversaris, festes, reunions d'amics, esdeveniments socials i moments especials".
Des de Núcleo Nacional han assegurat que posaran una denúncia a la Fiscalia de Barcelona per delictes d'odi per la manifestació antifeixista que els va rebre a la localitat. Volen que la justícia identifiqui els organitzadors de la protesta –en què els Mossos d'Esquadra van carregar contra els manifestants– en considerar que era "il·legal" i pretenia "incitar a la violència".