El 95% dels docents participants en la consulta sindical rebutgen l'acord de CCOO i UGT amb Educació

El 94,9% dels 42.965 docents que han respost a la consulta impulsada per USTEC, juntament amb la CGT i la Intersindical-CSC, han rebutjat l'acord que el Departament d'Educació va signar dilluns passat amb CCOO i UGT.
La votació telemàtica es va posar en marxa dimarts i ha finalitzat aquest divendres a les 8.00 hores. Es dirigia al conjunt dels docents de l'educació pública i hi ha participat aproximadament la meitat de la plantilla estructural, segons USTEC. Dels 42.965 participants, 40.780 han rebutjat l'acord i s'han compromès a participar en les vagues de la setmana vinent, i 2.185 l'han avalat. USTEC ha afirmat que el resultat "impulsa amb força" les vagues plantejades i "obliga el Govern a rectificar i tornar a la taula de negociació".
El sindicat ha afegit que el resultat dona una "legitimitat amplíssima" al rebuig a l'acord i ratifica el compromís de la majoria de professionals amb les vagues del 16 al 20 de març -territorialitzades de dilluns a dijous i per al conjunt de Catalunya divendres-. "El vostre 'acord de país' era una farsa, i el col·lectiu l'ha tombat", ha afirmat USTEC en un comunicat. Ha criticat també el "xou de Palau", en relació amb l'acte de signatura amb CCOO i UGT, ja que ha considerat que no ha resolt res, sinó que "només ha evidenciat que es volia tapar el conflicte amb propaganda". Per tot plegat, ha instat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el president del Govern, Salvador Illa, a rectificar.
USTEC ha exigit que el Departament d'Educació torni immediatament a la mesa de negociació i posi sobre la taula una proposta "a l'altura del moment", "o assumeixi la seva incapacitat per gestionar la crisi educativa". El sindicat ha reiterat que la proposta és "insuficient" pel que fa als salaris, les ràtios, la inclusiva, el currículum o l'estabilització.
L'acord assolit amb CCOO i UGT inclou un increment del 30% del complement salarial autonòmic fins al 2029, una rebaixa "progressiva" de les ràtios i gairebé 300 milions d'euros més per a l'escola inclusiva. A més, s'incorpora el cobrament de 50 euros per pernoctació. Tot i la signatura amb aquests dos sindicats, els majoritaris, USTEC i Professors de Secundària, no l'han avalat, així com tampoc la CGT.