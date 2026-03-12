L'entorn de les Tres Xemeneies inclourà un gran parc urbà i més de 1.700 nous habitatges

L’entorn de les Tres Xemeneies del Besòs inclourà un gran parc urbà i més de 1.700 nous habitatges, un 40% de protecció oficial. L’entorn del Catalunya Media City comença a perfilar-se per transformar uns 183.000 metres quadrats en un nou espai públic amb finalització prevista el 2032. D’altra banda, es preveu l’arribada del tramvia a través del perllongament del Trambesòs fins al Port de Badalona, amb dues noves estacions per reforçar la connectivitat metropolitana del nou àmbit.
Aquest dijous, s’ha reunit de nou la comissió mixta de seguiment que aglutina les administracions implicades en tirar endavant els acords necessaris per fer realitat el projecte de hub audiovisual a l’antic recinte industrial. La reunió de treball ha tingut lloc al Palau de la Generalitat i s’hi ha analitzat l’evolució de totes les actuacions en marxa.
Encapçalada pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, hi han pres part les conselleres de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i de Cultura, Sònia Hernández, la secretària general de la Presidència, Eva Giménez, i el secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió, Carles Escolà. També el coordinador del projecte i director del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, i representants dels ajuntaments de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Terrassa i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Dalmau ha assegurat que el projecte avança a un ritme “considerable” i que l’objectiu de tot plegat implica posicionar Catalunya com el principal hub audiovisual del sud d’Europa. En aquest sentit, recorda que feia falta una proposta multidisciplinària que combinés “talent i indústria” i que es convertís en “la fàbrica de talent” del sector. “Sabem que tenim competència amb altres regions d’Espanya, però desitgem que la indústria creixi i floreixi a Catalunya i per aquest motiu feia falta ubicar-hi les infraestructures necessàries”, ha insistit.
El conseller ha destacat algunes de les propostes articulades entorn de les Tres Xemeneies del Besòs, com per exemple el fet que hi pugui arribar el tramvia. “Cal pensar el país en el mitjà termini i per això s’aposta per allargar el traçat actual, per millorar la connexió d’aquesta zona amb transport públic”, ha dit. També ha assenyalat que l’entorn metropolità encara té espais de construcció i que es tracta de “recosir” la ciutat.
Urbanització dels vials i passos interiors i del parc litoral
El Pla Director Urbanístic (PDU) que ordena tot l’àmbit, a cavall entre Sant Adrià de Besòs i Badalona i d’unes 32 hectàrees, inclou el hub audiovisual, un gran parc urbà, més de 185.000 m² d’habitatge – que es tradueix en uns 1.700 habitatges amb un 40% protegit– i uns 100.000 m² de sostre d’activitat econòmica. Les actuacions previstes ja es van configurant amb calendaris definits i amb la redacció en curs dels instruments que han de transformar aquest sector del litoral.
En aquest marc, avancen els dos projectes d’urbanització principals que definiran la nova estructura d’espais públics de la zona: el dels nous vials i el del futur parc litoral. En total, sumen prop de 183.000 m² i generaran una nova estructura viària més permeable, amb carrils bici, passos inferiors i noves connexions que integraran el sector amb Sant Adrià i Badalona.
L’arribada del tramvia a les Tres Xemeneies
En aquest marc de treball també s’ha abordat l’avenç dels treballs per fer possible l’arribada del tramvia al nou àmbit. Concretament, es perllongarà el Trambesòs des de l’estació de Sant Adrià fins al Port de Badalona, una actuació que tindrà una longitud d’1,4 quilòmetres. Es projecten dues noves estacions: una a l’altura de l’edificació de les Tres Xemeneies i l’altra al mateix Port de Badalona. El tramvia s’integrarà en l’espai disponible entre el ferrocarril, pel costat nord, i les directrius establertes inicialment en el PDU de les Tres Xemeneies i el desenvolupament del Port de Badalona.
Un espai de memòria a la Nau de Turbines
La rehabilitació de la Nau de Turbines s’alça com l’element central del projecte. El programa funcional de la nau sumarà un recorregut immersiu, interactiu i divulgatiu que permetrà acostar els visitants a la història industrial del recinte, al paper de l’energia en el desenvolupament del país i a les lluites obreres que hi van tenir lloc.
A més, hi haurà una oferta de formació professional i altres ensenyaments dependents del Departament d’Educació i Formació Professional, estudis universitaris dependents del Departament de Recerca i Universitats i formació no reglada. En total, es preveu donar servei a una mitjana d’entre 2.000 i 2.500 alumnes cada any. Concretament, l’espai de formació professional es configurarà com un centre de formació integrada que oferirà diversos cicles mitjans i superiors, així com de formació contínua, i utilitzarà puntualment els espais compartits i del centre de recursos.