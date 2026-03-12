Pere Macias: «La inversió a Rodalies s’ha de mantenir durant dues dècades per compensar la desinversió»

El comissionat pel Traspàs Integral de Rodalies del Govern, Pere Macias, ha assegurat que el ritme d’inversió a la xarxa ferroviària “s’ha de mantenir i augmentar si calgués com a mínim durant dues dècades” per compensar el nivell de desinversió acumulada. Macias ha admès que encara fa falta més temps i recursos per compensar la “descapitalització” de la xarxa convencional, que només va rebre 3.600 milions d’euros entre el 1990 i el 2018 a l’estat, dada que contrasta amb els 56.000 milions invertits en alta velocitat.
Pel que fa a l’autoritat ferroviària, s’ha referit al traspàs de Rodalies tot afirmant que segueix els terminis establerts. De moment, ja s’ha fet l’inventari de l’R1 i s’està “discutint la valoració econòmica”. D’altra banda, Macias ha assegurat que la constitució de l’empresa mixta Rodalies de Catalunya que gestionarà les línies és com les grans infraestructures, “una roda d’inèrcia que costa d’aturar” encara que hi hagi canvis de governs.
El comissionat ha defensat que s’han de planificar infraestructures “ambicioses” i impulsades des de Catalunya com ara l’Eix Ferroviari Transversal, que comença a caminar amb l’encàrrec d’actualitzar els estudis informatius de la infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona, tal com va anunciar dimarts el Govern.
Possibles solucions
Segons Macias, les solucions per respondre als problemes que té Rodalies es poden resumir en “dos manaments”: “una autoritat ferroviària catalana capaç de planificar i executar” i “recuperar la cultura ferroviària” per part de les empreses estatals que gestionen el servei. Aquest segon aspecte passa per què “Renfe i Adif tinguin com a objectiu prioritari fer circular trens, no construir” més vies.
Macias ha advertit que a banda de la davallada de recursos hi ha un altre factor que també és important i que han patit les institucions ferroviàries que és la “descapitalització humana”. Per això, ha dit que és necessari dotar a Renfe i Adif de recursos humans i organitzatius per poder fer manteniment predictiu. Pel que fa a l’administrador d’infraestructures, ha considerat que necessita una “nova cultura corporativa” amb la prioritat de “mantenir” les línies de trens i no de construir.
El comissionat ha dit que cal tenir en compte que Catalunya està “a la cua d’Europa” en quilòmetres ferroviaris per cada milió d’habitants, per darrere de països com Letònia, Hongria o Àustria i ha avisat que si no es pensen “projectes importants” no s’atraparan els estàndards europeus. “Si volem donar importància al ferrocarril ens fa falta construir més quilòmetres”, ha tancat.