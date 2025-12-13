Traspàs de Rodalies: empresa a punt i l'R1 pendent dels diners i els canvis legals

La crisi al PSOE s'accelera a Madrid en una setmana horribilis per a Pedro Sánchez, una situació que contrasta amb la tranquil·litat que es respira a Catalunya. Salvador Illa no tindrà pressupostos l'1 de gener i el Govern s'aboca a la pròrroga a l'espera de poder obrir negociacions amb ERC i els Comuns. A Palau no interessa que caigui Sánchez, sobretot per la sintonia política, però també perquè tothom és conscient que sense ell a la Moncloa algunes de les principals negociacions embarrancaran per sempre. El finançament n'és l'exemple paradigmàtic, però també hi ha el traspàs de Rodalies, que afronta aquest final d'any uns dies clau.
L'empresa mixta està a punt i pendent de trobar lloc a l'agenda per a la constitució oficial. Ha de començar a caminar l'1 de gener, però aleshores començarà una segona fase per aconseguir la llicència ferroviària i el certificat de seguretat. Són tràmits difícils, que ningú s'atreveix a dir quan estaran enllestits, però el fet que la nova Rodalies de Catalunya formi part del grup Renfe -que ja disposa d'aquests requisits- ajuda a agilitzar-ho. És, de fet, un dels arguments que utilitza el Govern per justificar que el 50,1% de l'accionariat sigui de Renfe i el 49,9% de la Generalitat. Malgrat que havien de ser dues empreses segregades, això de moment no serà així, també pensant a evitar problemes amb els treballadors.
En les pròximes setmanes -a Palau allunyen ara per ara la possibilitat que sigui la setmana vinent- es presentarà la nova empresa, el president i el consell d'administració, que serà paritari. Aquest consell tindrà nou membres, amb majoria catalana, que també escollirà la presidència. Per ara, hermetisme absolut sobre qui ocuparà aquest càrrec. Els estatuts de Rodalies de Catalunya estableixen que les decisions estratègiques de la companyia es prendran per majoria qualificada. Això es fa, diuen els negociadors, amb voluntat d'avançar des del consens. Una altra lectura seria que l'Estat podrà vetar les decisions que vulgui prendre la part catalana.
Però el traspàs no és només l'empresa. També hi ha les infraestructures, començant per l'R1. I tampoc s'entoma com a senzill. La feina tècnica està enllestida i l'inventari està tancat; ara s'està negociant la qüestió econòmica i jurídica. Caldrà fer canvis normatius per poder traspassar la part de la línia entre Sagrera i Maçanet-Massanes, segregar-la de la Xarxa Ferroviària d'Interès General, i que els trens puguin continuar operant sense problemes en una mateixa línia que tindrà dos "propietaris". Les reunions han estat constants les darreres setmanes per abordar aquesta qüestió. La carpeta econòmica també és important, perquè cal determinar el valor de la infraestructura que es traspassa a la Generalitat, però també el cost que té posar-la al dia, uns diners que ha de garantir l'Estat.
Visita de Puente el 9 de gener i trens a la primavera
L'estratègia del Govern per millorar el servei de Rodalies té tres potes. El traspàs i la millora de la governança n'és una, però també hi ha la modernització de la infraestructura -hi ha unes 200 obres en marxa, algunes de gran envergadura i que provoquen alternacions importants al servei- i dels trens. Segons ha pogut saber Nació, està previst que el ministre de Transports, Óscar Puente, visiti Catalunya per presentar els nous trens que fabrica Alstom a la factoria de Santa Perpètua de Mogoda. Puente, que es deixa veure poc per aquí malgrat que el servei que presta Renfe i la infraestructura que gestiona Adif són clarament millorables, havia de fer la visita a l'octubre, però es va ajornar per la pluja.
A partir de l'any vinent començaran a circular progressivament 110 trens nous, cosa que ha de contribuir a la millora i comoditat del servei. Està previst que el gruix comenci a operar a partir de la primavera, perquè abans s'han d'enllestir les obres a la línia R3. Al març s'ha de reobrir la circulació entre Barcelona i Parets del Vallès, i aleshores Alstom -que té connexió amb l'estació de Mollet-podrà treure els nous trens de la fàbrica. Durant aquest temps també s'haurà d'homologar el nou material rodant. A hores d'ara, ja n'hi ha un parell que estan en proves. Pel que fa a les obres, tant el Govern com el Ministeri ho veuen com un mal temporal necessari per posar al dia una infraestructura oblidada durant dècades, i un exemple que, ara sí, les inversions arriben.
Les incidències continuen
Sigui com sigui, Rodalies condiciona el dia a dia de molts catalans i els problemes no s'aturen, tampoc per vacances. Així s'evidencia en les incidències de la xarxa ferroviària entre els mesos de juny, juliol i agost. Les dades reflecteixen dues xifres molt clares: els trens catalans van tenir 40.652 minuts de retard durant l'estiu i 436.201 viatgers van veure's afectats. Uns números que s'acumulen a la sèrie de tot l'any i que encara engrandeixen més el registre global. En els primers vuit mesos de 2025, les incidències a Rodalies ja sumen més de 1.800 hores de retards i prop d'un milió i mig de passatgers afectats.