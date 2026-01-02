«S'ha acabat imprimir, firmar i escanejar»: el Govern digitalitza 1.550 formularis en PDF

La Generalitat transformarà els actuals documents PDF per fer tràmits amb l'administració per formularis HTML accessibles des del navegador per tal de facilitar-hi l'accés. Es tracta d'uns 1.550 formularis que fins ara només estaven disponibles en format PDF i calia emplenar d'aquesta manera.
Amb el nou sistema, els formularis seran accessibles directament des del navegador. De moment, ja s'han adaptat 900 tràmits (58%) i els 650 restants s'adaptaran els pròxims mesos. Segons el Govern, aquest canvi no només és de format sinó que estalvia temps i fa les gestions més fàcils i còmodes.
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que pretenen que el ciutadà pugui fer tràmits "d'una forma més senzilla i més entenedora", evitant que hagin de descarregar-se arxius per emplenar-los i tornar-los a enviar. Seran, doncs, formularis que es podran omplir des del navegador de forma automàtica i estalviant burocràcia.
A banda de la conversió de PDF a HTML, es permetrà fer pagaments amb la plataforma Bizum i validacions automàtiques i també s'adaptarà el llenguatge per fer-lo més planer. Així mateix, aquest 2026 s'introduiran noves funcionalitats gràcies a la intel·ligència artificial (IA), com la lectura i extracció de dades per evitar que l'usuari hagi de repetir informació manualment o l'emplenament d'adreces mitjançant la posició en un mapa.
Amb tot, el projecte compta amb un pressupost de 4,3 milions d'euros que ja han permès que el 77% de les tramitacions dels últims mesos siguin en format HTML. S'emmarca en el pla de reforma de l'administració impulsat pel Govern amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis públics i està previst que el procés finalitzi el mes de juny.