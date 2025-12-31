Els barons autonòmics tanquen el 2025 contra els «privilegis» del finançament singular

“El gener han de passar coses, el gener passaran coses”, va assegurar Salvador Illa en la roda de premsa de balanç de l'any. En aquest sentit, en les primeres setmanes de 2026 s'hauria de tancar l'acord per a l'anomenat finançament singular de Catalunya, que es podria desencallar en una trobada entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras aquest gener.
En aquest context, els tradicionals missatges dels presidents autonòmics per Cap d'Any han tornat a situar Catalunya -com és habitual- com una de les idees clau. En aquest sentit, tant bona part dels barons populars -a l'espera de les intervencions d'Isabel Díaz Ayuso i Juanma Moreno- com el socialista crític Emilio García Page han entonat el discurs contra els “privilegis” de Catalunya. Curiosament, el nom del Principat ha estat omès en tots els discursos, malgrat fórmules imaginatives com la de la balear Marga Prohens que s'hi ha referit com “la de sempre”.
Han obviat la qüestió del finançament tant el valencià Juan Pérez Llorca, molt centrat en distanciar-se de Carlos Mazón i en mostrar empatia amb les víctimes de la dana, com del gallec Alfonso Rueda, que ha volgut reivindicar la figura de Castelao, considerat pare del galleguisme i referent pels nacionalistes.
Les frases més destacades dels discursos de Cap d'Any dels presidents autonòmics
Emiliano García-Page (PSOE, Castella-la Manxa), des del Palacio de Fuensalida de Toledo: "Combatrem qualsevol mena d'intent de privilegis que ens perjudiqui".
Jorge Azcón (PP, Aragó), des de la localitat d'Almohaja: “No demanem ser més que ningú, però no tolerarem que se'ns tracti pitjor que a altres espanyols".
Marga Prohens (PP, Illes Balears), des de Menorca: "Cal un nou sistema de finançament autonòmic, negociat entre totes les comunitats i no només amb la de sempre, i que tingui en compte la realitat insular".
Juan Pérez Llorca (PP, País Valencià), en un discurs des d'Utiel i molt centrat en la DANA: "Estic decidit a fer que cap veí torni a passar por quan plogui".
Alfonso Rueda (PP, Galícia), en un discurs des del Museu de Pontevedra on ha reivindicat Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, pare del galleguisme: "Galícia no exclou ningú quan es tracta de construir el seu futur".