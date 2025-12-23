Illa confia en el finançament per desencallar els pressupostos: «Al gener passaran coses»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest dimarts després de l'últim consell executiu per fer balanç de l'any polític. Illa afronta el 2026 -any de "punt d'inflexió positiu" per Catalunya- amb els pressupostos prorrogats, que entraran en vigor l'1 de gener, i amb reptes importants sobre la taula com la concreció del model de finançament, l'arrencada de la nova empresa de Rodalies, fer complir la llei de l'habitatge o analitzar si es pot prohibir la compra especulativa de pisos. Tot plegat, mentre la pressió sobre Pedro Sánchez augmenta cada dia que passa i les enquestes preveuen un auge de l'extrema dreta, tant a Catalunya -en forma d'Aliança Catalana- com a Espanya, com s'ha vist aquest cap de setmana a Extremadura.
El principal repte de l'any és tenir pressupostos, concretar el finançament i fer efectiva la llei d'amnistia. "Ens estem deixant la pell per tenir pressupostos", ha dit el president, que no contempla ara com ara un escenari com el del 2025, amb pròrroga pressupostària i suplements de crèdit. "Sabem quines són les demandes d'ERC i els Comuns", ha afirmat, però no ha volgut posar un calendari. I, en tot cas, Illa ha assegurat que l'horitzó de la legislatura és el 2028, i previsiblement amb l'actual forma de Govern: en solitari i en minoria. "Confio que me'n sortiré, no contemplo un altre escenari que el d'exhaurir la legislatura", ha afirmat. Passi el que passi amb els pressupostos.
Per tenir comptes, el president necessita els vots d'ERC i els Comuns. En aquest sentit, és clau la negociació del finançament singular i s'està treballant en un model que respecti el principi d'ordinalitat, sigui singular i solidari. "Al gener passaran coses", ha garantit, i ha assegurat que Catalunya està "molt a prop" de tenir un nou model. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha compromès a presentar el nou model entre el gener i el febrer a les autonomies, una proposta que abans hauria d'estar consensuada amb ERC i que necessitarà l'aval del Congrés. Si la proposta és acceptable, això hauria de permetre desbloquejar la negociació pressupostària i aprovar uns comptes que no arribarien fins a la primavera.
En el balanç de l'any, Illa ha posat un èmfasi especial en la carpeta de l'habitatge, on s'han fet avenços per exemple en la regulació dels lloguers de temporada o l'activació del cos de 100 inspectors per fer complir la llei, encara sense sancions als especuladors, i que el president ha assegurat que "funciona". Una de les fites del gener també té relació amb això: aterrar una proposta per limitar la compra especulativa d'habitatge. "Comprar de pisos no és per guanyar diners, és un dret i farem tot el que correspongui per garantir-ne l'accés", ha dit. Un dels acords de l'últim consell executiu, precisament, ha estat començar a activar sòl per a la compra massiva de pisos, en el marc del pla per construir-ne més de 200.000 en els pròxims anys.
L'any de l'amnistia "efectiva"
L'any 2025 ha estat l'any de la constitucionalitat de l'amnistia, però la llei encara no s'ha aplicat del tot, perquè ni Carles Puigdemont pot tornar en llibertat ni Oriol Junqueras es pot presentar a les eleccions. El president ha desitjat que el 2026 sigui l'any de l'amnistia "efectiva". "Serà la normalització completa de Catalunya", ha remarcat, i ha dit per, per al Govern, aquest pas té una importància política "del màxim nivell", tant per Catalunya com per Espanya. En aquest sentit, ha dit que un eventual retorn de Puigdemont "no variarà" el full de ruta, i que els acords subscrits amb ERC i els Comuns són per a tota la legislatura. "No signaré cap acord que posi en dubte els acords d'investidura", ha assegurat.
Suport total a Sánchez
El 2025 acaba amb Pedro Sánchez contra les cordes. Després de la patacada a Extremadura -que els socialistes emmarquen en les característiques del territori, no pas com una esmena al govern espanyol-, continuen oberts els casos de corrupció i d'assetjament sexual que envolten el PSOE. Illa ha tacat files amb Sánchez, amb qui té plena sintonia personal i política, i ha garantit que res del que passi a Madrid en forma d'escàndols afectarà el PSC o el Govern. En aquest sentit, ha acusat el PP d'atiar la tensió i de voler "moure la cadira" al president espanyol, malgrat les bones dades econòmiques. "No entenc com, funcionant com funciona l'economia, la gent fa soroll i vol canvis", ha reblat, i ha assegurat que Sánchez és el millor president per Catalunya i per Espanya.