El PSOE assumeix que l'acord de finançament anirà a principis de 2026 i porta al límit els pressupostos d'Illa

L'acord pel finançament, amb els detalls i el paquet legislatiu necessari, no arribarà fins a principis de l'any vinent. Ja ho assumeixen el PSOE i la resta de parts implicades en les negociacions, tal com confirmen a Nació fonts al corrent de les converses. Això té una derivada clara: porta al límit els pressupostos de Salvador Illa, que no es podran començar a negociar fins als primers mesos de 2026, si es compleix el calendari pactat pels negociadors del nou model de finançament. Tot i que els treballs, ara, van "bé" i les converses són "constructives", encara queda feina per fer per acabar de tenir una proposta concreta, amb canvis legals que necessitaran l'aval del Congrés.
El Consell de Política Fiscal i Financera de dilluns vinent a Madrid no altera el full de ruta pactat. Servirà per obrir el debat sobre la reforma del model, i sobretot perquè les comunitats autònomes del PP s'esbravin contra el govern espanyol i les negociacions amb Catalunya per al finançament singular. Difícilment la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, anirà més enllà d'esbossar les línies mestra del sistema i situar el marc. Si ens remuntem a la negociació del model de 2009, hi va haver fins a tres consells de política fiscal. El primer, més genèric; el segon, per entrar al detall de la reforma; i el tercer, per aprovar-la.
Quan seria, això? Fonts consultades situen un horitzó de quatre o cinc mesos, perquè també cal treballar el paquet legislatiu que implica una reforma del model, començant per les modificacions de la llei que regula el finançament de les autonomies de règim comú (LOFCA) i la llei de finançament autonòmic. A banda, també es deixa fins a principis d'any la negociació sobre la recaptació de l'IRPF, que encara no s'ha abordat. En aquest context, si els calendaris que ara estan pactats es compleixen, no podria començar la negociació pressupostària fins al febrer, cosa que situaria una possible aprovació pràcticament a la primavera.
El Govern ja assumeix que no hi haurà negociació en paral·lel i prioritza tancar l'acord pel model abans d'abordar els comptes. A mitjan novembre, ja és impossible que Illa comenci l'any amb nous pressupostos, però a Palau encara són optimistes per poder-los aprovar, "quan es donin les condicions adequades", amb els socis de la investidura. L'executiu apuntava dimarts que s'havien "intensificat" les converses i apuntaven a una proposta "sòlida" per a un finançament "adaptat i ajustat a l'esforç de Catalunya". Des d'ERC diuen que es van acostant posicions, però queden "moltes carpetes per tocar". El Ministeri d'Hisenda insisteix que s'està treballant "com sempre".
Acostament en ordinalitat i població ajustada
Si bé la xifra de recursos addicionals que rebria Catalunya ja està pràcticament tancada -entre 4.000 i 5.000 milions d'euros- l'ordinalitat i la població ajustada han estat esculls importants les darreres setmanes. Fonts coneixedores apunten, però, que "s'avança positivament" i que en l'intercanvi de propostes les parts van "convergint". El principi d'ordinalitat, que l'Estat va evitar assumir en l'última comissió bilateral, és un dels eixos fonamentals del model, però es dona per fet que no serà una ordinalitat pura, sinó que el nou sistema permetrà millorar la posició de Catalunya després de contribuir a la solidaritat. Pel que fa a la població ajustada, fa unes setmanes hi havia malestar a ERC per la proposta del Ministeri, però també hi ha hagut acostaments. La manera com es calculi afecta de ple l'ordinalitat.
On encara no hi ha hagut avenços és en l'habilitació a la Generalitat perquè recapti l'IRPF. ERC va anunciar que presentaria una proposició de llei al Congrés, un moviment per pressionar el PSOE i el PSC, fins al punt d'avisar que si no tirava endavant no hi hauria pressupostos. Han passat els mesos i els republicans han optat per contemporitzar. Prioritzen, diuen, que la reforma s'aprovi i donen marge per continuar-ne parlant fins que s'obri el nou període de sessions, l'any vinent. En la recaptació, totes les parts admeten que es van signar uns terminis que no són assumibles. Mentre es va musculant l'Agència Tributària de Catalunya, el calendari per recaptar l'IRPF ja apunta cap a l'any 2028.