El govern espanyol convoca les autonomies dilluns per obrir el debat del finançament

El Ministeri d'Hisenda ha convocat les comunitats autònomes aquest dilluns al migdia al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per aprovar el nou sostre de despesa, necessari per als pressupostos general de l'Estat, tal com han confirmat fonts del ministeri a Nació. Hi haurà un punt sobre finançament, però la ministra, María Jesús Montero, no portarà una proposta concreta de model. La reunió, doncs, sí que servirà per obrir el debat sobre la reforma, mentre continuen les negociacions entre el govern espanyol i ERC. Els republicans havien avisat Montero dels riscos de tirar pel dret amb una proposta sense abans haver-la tancat amb ells.
La reunió del CPFF es preveu tensa però sense sorpreses. Les autonomies del PP carregaran la gestió del govern espanyol i rebutjaran el finançament singular per Catalunya. Està per veure quin grau de detall aporta Montero en el debat. Si es limita a esbossar algunes línies mestre del nou model o bé entra en concrecions pel que fa, per exemple, a la xifra de recursos addicionals que implicaria per a les comunitats autònomes. Més enllà d'això, la carpeta central serà el sostre de despesa, que tindrà endavant perquè el govern espanyol té majoria en aquest fòrum de debat multilateral. Tant Montero com Pedro Sánchez són conscients, però, que els pressupostos no tiraran endavant.
ERC va fer un gest dilluns amb el govern espanyol i va ajornar el debat sobre la recaptació de l'IRPF fins a l'any vinent, per no "distorsionar" les converses pel model de finançament. Dimarts, el Govern assegurava que havia "intensificat" les converses per tenir un acord "les pròximes setmanes" que fos "ajustat a l'esforç de Catalunya", però evitava parlar d'ordinalitat. La trobada de dilluns donarà pistes de com pretén el govern espanyol aconseguir la quadratura del cercle amb el finançament, perquè cap territori hi surti perdent i alhora es compleixin les demandes del Govern subscrites amb ERC.
Les negociacions no s'han aturat i s'ha tacat la xifra addicional que rebria Catalunya -uns 4.000 milions d'euros-, però el nivell d'ordinalitat, que no serà plena, o la manera d'ajustar la població són alguns dels esculls. Hi ha hagut avenços, però encara no un acord tancat. D'això en depenen els pressupostos de Salvador Illa.