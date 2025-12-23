ERC es fa seva l'acció de Govern d'Illa: «Es mou gràcies al nostre lideratge»

"Si no fos pel lideratge i l'ambició d'ERC, el Govern hagués fet poca cosa". Amb aquestes paraules ha valorat Jordi Albert, portaveu adjunt del grup republicà al Parlament, el balanç de Salvador Illa a les portes de Nadal. En roda de premsa des del Parlament, Salvadó ha reivindicat que gràcies al "segell d'ERC" s'ha aprovat la llei que regula el lloguer de temporada, les bonificacions del transport públic o el traspàs de Rodalies. Quina és la següent etapa? Un "ultimàtum" amb el finançament o, dit d'altra manera, que aquest mes de gener arribin avenços importants. Cal recordar que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha de convocar un Consell de Política Fiscal i Financera, previsiblement entre finals de gener i principis de febrer, però que abans haurà d'haver-hi acord amb els republicans. En tot cas, ERC també envia un missatge a Illa: la situació continua igual que fa un any i llavors no va haver-hi pressupostos. El president de la Generalitat ha avançat que "al gener passaran coses" i que això podria aplanar el camí cap als comptes. Informa Lluís Girona.\r\n