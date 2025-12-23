Sánchez Llibre assegura que el retorn de Puigdemont suposarà la «normalització definitiva» entre Catalunya i l'Estat

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat aquest dimarts que el retorn de Carles Puigdemont suposarà la “normalització definitiva” de les relacions entre Catalunya i l’Estat. El dirigent patronal s’ha expressat així en el transcurs d’una trobada amb els mitjans de comunicació en què ha confiat que “el retorn es produirà en uns mesos i farà més fàcil els acords entre els diversos partits”.
Sánchez Llibre ha fet una “crida” a les forces parlamentàries que facilitin l’arovació dels pressupostos a Catalunya. “Són uns comptes amb els quals Foment hi podrà discrepar en aspectes com les mesures fiscals, però ens calen pressupostos competitius que beneficiïn el benestar dels ciutadans, la sanitat, l’educació i els serveis socials”. Fins i tot ha apuntat la possibilitat que, en cas que Salvador Illa no trobi suports als comptes entre els seus socis, “obri el ventall cap a Junts, el PP o altres forces”.
El líder de Foment ha criticat durament les mesures en habitatge que “en lloc d’incrementar l’oferta, adopten mesures ineficaces que carreguen sempre les culpes en els propietaris”. S’ha queixar de les “47 normatives” dels darrers anys i ha esmentat la lentitud administratica per posar sòl disponible en el mercat, qualificant aquestes decisions com “polítiques d’esquerra radical” i “atac sense pietat” als propietaris.
Sánchez Llibre ha refermat el neguit patronal pel que ha anomenat “la picaresca de l’absentisme”, tot demanant una reflexió a empresaris i sindicats per afrontar aquest problema. El president de Foment, que ha bandejat una pregunta sobre une spossibles eleccions anticipades a Espanya, ha defensat les bonficacions al transport aprovades pel govern Sánchez: “Tot el que ajudi a l,’equilibri financer de les famílies està bé. Foment aplaudeix que l’Estat vagi en aquesta direcció”.