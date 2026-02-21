Dalmau reitera el «compromís» d'Illa amb la recaptació de l'IRPF: «Acabarà passant»

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reiterat el "compromís" del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la recaptació de l'IRPF i ha receptat "treball, esforç i discreció". "Acabarà passant i treballarem perquè sigui així", ha afirmat Dalmau aquest dissabte en una entrevista a Catalunya Ràdio.
El conseller de la Presidència ha evitat valorar el possible 'no' d'ERC a negociar els pressupostos del Govern -en no veure les garanties amb la recaptació de l'IRPF per part de l'executiu de Sánchez- i s'ha mostrat convençut que trobaran "la via per complir els acords". En paral·lel, Dalmau ha recordat que Catalunya necessita els pressupostos i que ERC és "imprescindible" per fer-ho possible.
"El país necessita uns comptes per al 2026 i és una responsabilitat compartida del Govern i també de l'oposició", ha insistit el titular de la Presidència, que ha posat sobre la taula com Illa va pactar pressupostos de la Generalitat des de l'oposició. "Hem arribat a un acord amb els Comuns, però no n'hi ha prou, ja que ERC és imprescindible perquè Catalunya aconsegueixi els comptes i pugui avançar", ha volgut deixar clar Dalmau. "Ens hi deixarem pell. Hem passat 13 anys sense model de finançament i ara n'hi ha un sobre la taula en només any i mig de govern socialista", ha posat d'exemple el conseller de la Presidència, que ha recalcat que passarà el mateix amb la recaptació de l'IRPF.
"Tot el que vam dir que faríem, ho he complert. Des de l'amnistia fins al traspàs de Rodalies, i ahir el president es va tornar a comprometre amb l'IRPF", ha reflexionat en veu alta Dalmau. "Passarà, deixin-nos treballar i, si alguna cosa hem d'aprendre de la història recent de Catalunya, és que les coses per art de màgia no passen", ha reblat el conseller de la Presidència, que igualment ha parlat de la necessitat de fer un "exercici de generositat" per totes les parts implicades en la negociació. "Farem les modificacions legislatives i ERC té la nostra paraula que les coses seran així. Ens hem de fer tots confiança", ha conclòs Dalmau.
"Punt d'inflexió" a Rodalies
Sobre la crisi de Rodalies, el conseller de la Presidència ha reconegut que han estat 30 dies "d'extrema dificultat" però que permetran assentar les bases i ser un "punt d'inflexió" per a Catalunya en el tema de les infraestructures ferroviàries. "S'ha posat tota la carn a la graella per poder solucionar el problema de Rodalies i el Govern va agafar el bou per les banyes", ha fet el símil Dalmau.
"Es va decidir aturar tot el sistema durant 48 hores per revisar-lo i, fruit d'això, es van veure actuacions d'emergència que eren imprescindibles, com el túnel de Rubí", ha manifestat el titular de la Presidència. "Ara costa d'entendre, però el temps posarà les coses al seu lloc. I aquests 30 dies hauran servit per donar un tomb a la situació de Rodalies", ha finalitzat Dalmau.