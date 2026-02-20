L'ANC posa en marxa una campanya per captar nous socis i crida a «mobilitzar-se quan no és fàcil»

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha posat en marxa una nova campanya de captació de socis amb el lema “Ser-hi o no ser-hi”, amb què fa una crida a reforçar el compromís actiu de la ciutadania independentista. L’acció inclou la difusió d’un espot que apel·la a mantenir la mobilització “quan no és fàcil” i que recupera imatges de l’1-O i de les grans mobilitzacions del període 2012-2019. La iniciativa arriba després d’una fase prèvia amb missatges críptics que situaven el debat no en la identitat independentista, sinó en el grau “d’organització i implicació real”.
L’ANC ha engegat una campanya de captació de socis sota el lema “Ser-hi o no ser-hi”, inspirada en el conegut monòleg de Hamlet de William Shakespeare. L’entitat defensa que “no n’hi ha prou amb ser independentista, cal implicar-s’hi” i reformula el debat amb el missatge: “Ser o no ser independentista. Aquesta no és la qüestió, sinó ser-hi o no ser-hi”.
L’acció central és un espot que apel·la al compromís actiu de la ciutadania independentista amb la idea que “la qüestió és ser-hi o no ser-hi”. El vídeo combina imatges de les mobilitzacions del període 2012-2019 amb accions recents i testimonis de diferents generacions, entre els quals el de l’activista Blanca Serra. La peça finalitza amb una crida directa a sumar-se a l’organització.
La campanya va tenir una fase prèvia iniciada dimarts amb una encartellada a les seus de Junts, ERC i la CUP i a diversos punts de Barcelona, amb missatges com “Ser o no ser independentista. Aquesta no és la qüestió” o “Confiar en els polítics o no confiar-hi. Aquesta no és la qüestió”, que l’entitat ha difós també a les xarxes socials. En aquesta fase, també s’han compartit imatges des de llocs emblemàtics de Catalunya amb el mateix missatge, com el Pedraforca, la catedral de Girona, Montserrat, el Pont de Besalú, entre d’altres.
Amb aquesta iniciativa, l’Assemblea vol situar el debat en el grau d’organització implicació real de la ciutadania i defensa que el futur de la independència dependrà del compromís col·lectiu en la nova etapa política. L’entitat recorda que “l’ANC és l’eina més potent, transversal i necessària que té l’independentisme”.