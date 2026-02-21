Quins municipis tenen l'accés prohibit a boscos i espais naturals?

Cap de setmana de temps quasi primaveral. Calma meteorològica després de setmanes amb un tren de borrasques que ha fet encadenar els temporals de neu, pluja o vent. Tanmateix, la felicitat no és completa. En una quinzena de municipis de la regió metropolitana no es podrà accedir a espais naturals, boscos, parcs periurbans i riberes dels rius a causa de la pesta porcina africana.
La troballa les darreres setmanes de senglars positius a Molins de Rei i, posteriorment, a Sant Feliu de Llobregat, ha fet ampliar la zona d'alt risc del Vallès Occidental al Baix Llobregat.
A més, també s'ha inclòs una petita porció de Barcelona. Es tracta de la zona muntanyosa de Can Castellví, un enclavament de la capital catalana que queda envoltat pels termes municipals de Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu i Molins. Ara bé, a diferència del que es va dir inicialment, no afecta ni Vallvidrera, ni el Tibidabo ni les Planes. D'aquesta manera, aquest cap de setmana es podrà córrer sense problemes per la zona de la carretera de les Aigües.
Això sí, cal tenir en compte que l'accés a Collserola està prohibit de nit, per ser el moment en què els senglars tenen més moviment i activitat.
Els 16 municipis d'alt risc
Aquests són tots els municipis considerats d'alt risc per la pesta porcina després de les dues recents ampliacions.
- Badia del Vallès (Vallès Occidental)
- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
- Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental): municipi amb positius
- Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
- Polinyà (Vallès Occidental)
- Ripollet (Vallès Occidental)
- Rubí (Vallès Occidental): municipi amb positius
- Sabadell (Vallès Occidental)
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental): municipi amb positius
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental): municipi amb positius
- Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
- Terrassa (Vallès Occidental): municipi amb positius
- Molins de Rei (Baix Llobregat): municipi amb positius
- El Papiol (Baix Llobregat)
- Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat): municipi amb positius
- Barcelona (Barcelonès): només la zona muntanyosa de Can Castellví.
Aquestes són les limitacions que es mantenen de manera indefinida:
- Tancament total de l’accés al medi natural (zones boscoses, lleres de rius i rieres, prats, camps de conreu, parcs i camins fora de nucli urbà).
- Suspensió de qualsevol activitat de caça i de treballs forestals, excepte les actuacions relacionades amb l'establiment i manteniment de les franges de protecció per a la prevenció d'incendis.
- Prohibició d’alimentar senglars i qualsevol altra activitat o acció que pugui provocar l'acostament o dispersió de senglars.
- No manipular ni retirar aquells elements de contenció i de control biològic de la població de senglars que s'hagin instal·lat dins de la zona infectada.
- Si es troba un porc senglar mort o moribund, trucar al 112 o avisar al Cos d’Agents Rurals.
L'ampliació del radi d'alt risc contrasta amb el fet que fa poques setmanes es van eliminar les restriccions d'accés al medi natural als 73 municipis de la zona de baix risc -entre els quals hi havia Molins, el Papiol, Sant Feliu i Barcelona-.