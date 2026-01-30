Dos mesos després de l'inici del brot de pesta porcina africana, el Departament d'Agricultura va confirmar que la xifra total de senglars infectats ja superen el centenar, en concret 103. Els últims casos positius detectats es van localitzar en el radi de sis quilòmetres establert com a zona d’alt risc al voltant de la localització del primer cas, a Cerdanyola del Vallès.
Ara, tot i que algunes restriccions es mantenen, s'han aplicat alguns canvis a la zona de baix risc i sobre l'accés al Parc Natural de Collserola, segons han informat fonts del ministeri d'Agricultura. "Continuem mantenint reunions amb tots els agents i treballant per contenir el brot", ha assegurat Ordeig en roda de premsa.
Noves mesures a les zones de risc
A la zona d'alt risc, que es troba de 0 a 6 quilòmetres al voltant del punt de contagi (Cerdanyola del Vallès), les restriccions es mantenen, ja que el fet que els últims casos positius de pesta porcina africana s'hagin trobat en aquesta zona, fa que no es produeixin canvis en les mesures de control ni en el radi de restricció actualment vigent, segons el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
Tot i això, les societats de caçadors entraran amb restriccions concretes a la zona d'alt risc per ajudar a la captura dels 200 porcs senglars que queden a la zona. Per aquest motiu, es mantenen les prohibicions d’accés i ús del medi natural, de fer activitats esportives o de lleure a l'aire lliure i continua estant prohibit passejar als gossos, sobretot als municipis d'alt risc com Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès i Montcada i Reixac.
A la segona zona delimitada de baix risc, que s'estén des dels 6 als 20 quilòmetres del punt de contagi inicial, les restriccions i mesures sí que han disminuït i s'han introduït alguns canvis que permeten iniciar, a poc a poc, una tornada a la normalitat. Per exemple, s'aixeca la restricció a les activitats esportives, educatives i de lleure organitzades en grup en el medi natural i hi poden accedir persones i animals domèstics al medi natural per practicar-les, sempre que les mascotes vagin lligades en tot moment.
Es mantenen les mesures de bioseguretat en altres aspectes, per exemple, en les zones de pícnic i els pàrquings d’accés al medi natural, que no cal tenir tancats, però caldrà extremar les precaucions quan s’hi menja per no deixar mai restes a l’abast dels porcs senglars. Pel mateix motiu es manté la mesura per la qual s'han de netejar diàriament les papereres i els punts de recollida d’escombraries.
Quant a les activitats econòmiques en el medi natural també es mantenen les restriccions per al pasturatge, els treballs agrícoles i els forestals. El ramat podrà pasturar, però sempre dins de la zona de baix risc. Es pot arribar a habitatges, granges, explotacions agrícoles, restaurants, hípiques, escoles i centres d’esport i, per tant, es pot circular per carreteres asfaltades, camins i pistes forestals.
Noves restriccions al Parc Natural de Collserola
El degoteig de senglars amb pesta porcina africana continua i, de fet, es mantindrà d'aquesta manera durant un temps més. De fet, l'estratègia de les autoritats és que la malaltia es propagui entre els animals situats a la zona d'alt risc que ha estat blindada amb tanques per evitar que es dispersin pel territori. Ara bé, aquest fet suposa que no serà fàcil aixecar les restriccions a les zones d'alt risc, així com declarar Catalunya lliure de la malaltia.
Per aquest motiu es prohibeix l'accés al Parc Natural de Collserola a persones i animals domèstics en horari nocturn (de 22 hores a 6 hores) "perquè necessitem augmentar les captures, tot i que no hi ha positius a la zona", ha assegurat Ordeig. Una restricció que es manté durant la jornada, de 6 hores fins a les 22 hores, i a més, està prohibida la realització d’activitats esportives, educatives, de lleure o econòmiques en grups de més de 10 persones, per evitar aglomeracions. Igual que es mantenia fins ara, en ambdós horaris la prohibició no afecta l’accés als habitatges ni l’accés a les activitats que es desenvolupin dins d’espais tancats o perimetrats.