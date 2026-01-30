Els positius de pesta porcina ja superen el centenar

Dos mesos després de l'inici del brot de pesta porcina africana, el Departament d'Agricultura ha confirmat 18 nous positius. D'aquesta manera, segons fonts de la conselleria, la xifra total de senglars infectats ja supera el centenar, concretament 103.
Tots els nous positius es van localitzar en el radi de sis quilòmetres establert com a zona d’alt risc al voltant de la localització del primer cas, a Cerdanyola del Vallès. Segons el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, el fet que tots els casos es concentrin dins aquesta àrea fa que no es produeixin canvis en les mesures de control ni en els radis de restricció actualment vigents.
En aquest sentit, el conseller ha assegurat que es manté la coordinació amb el sector ramader, els experts i els ajuntaments afectats per fer un seguiment de l’evolució de la malaltia i garantir l’aplicació de les mesures de bioseguretat establertes.
El rellotge continua sense posar-se a zero
Que continuï el degoteig de senglars amb pesta porcina africana és lògic i normal. De fet, l'estratègia de les autoritats és que la malaltia es propagui entre els animals situats a la zona d'alt risc que ha estat blindada amb tanques per evitar que es dispersin pel territori. Ara bé, aquest fet suposa que no es pugui activar el compte enrere ni per aixecar les restriccions ni sobretot per declarar Catalunya lliure de la malaltia. En aquest sentit, serà necessari que passi un any després que es localitzi el darrer positiu, una circumstància per la qual Agricultura evita fer pronòstics.
Malgrat que fins ara no s'ha detectat cap positiu en granges de porcs, el sector calcula en 63 milions d'euros els que es perden mensualment a causa del tancament parcial o total d'alguns mercats a l'exportació.