Un divendres inestable abans d'un cap de setmana assolellat. L'últim dia feiner estarà marcat per ventades als extrems del país fins a mig matí i cels ennuvolats durant la tarda. Tot plegat serà l'avantsala d'un cap de setmana amb un ambient agradable i una pujada de les temperatures.
Divendres, el cel estarà serè de matinada, si bé al llarg del matí s'anirà ennuvolant progressivament d'oest a est amb núvols alts i mitjans. Tot plegat acompanyat de fortes ventades, sobretot de matinada. De 00:00 a 06:00 el Meteocat ha activat un avís taronja a les següents comarques: Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya, Berguedà, Ripollès, Alt Empordà, Tarragonès i Baix Penedès. Durant el matí, l'avís groc -més lleu- es mantindrà al nord del país i el taronja només afectarà el Montsià, Baix Ebre i Baix Camp.
Fins al migdia s'espera precipitació d'intensitat feble i intermitent al vessant nord del Pirineu, i sobretot a les cotes altes. S'acumularan quantitats minses de precipitació. La cota de neu rondarà els 1.000 metres. A la tarda, ja sense avisos de vent, el cel quedarà molt ennuvolat a la meitat nord i est durant i mig ennuvolat a la resta. A partir del vespre, la nuvolositat tornarà a minvar ràpidament.
La temperatura mínima serà lleugerament més baixa, excepte a l'Empordà i punts del litoral sud on es mantindrà semblant. Per la seva banda, la màxima serà lleugerament més alta. Una tendència, la dels termòmetres mirant amunt, que es mantindrà durant el cap de setmana. El Meteocat fa la previsió d'un parell dies assolellats, sense gaire risc de precipitacions i amb temperatures que es van elevant a mesura que s'arriba a la darrera setmana de febrer.