El vent es resisteix i aquest dilluns, 16 de febrer, part del país tornarà a patir fortes ventades en alguns moments del dia. El Meteocat manté els avisos en 24 comarques del país, la majoria dels quals grocs. Només hi ha quatre d'aquestes amb un risc de patir ventades més fortes: Anoia, Conca de Barberà, Alt Camp i Baix Camp. D'altra banda, els ruixats continuaran sobretot al Pirineu.
Quin temps ens espera per aquest dilluns 16 de febrer?
Ens espera un dilluns de núvols i vent. Durant el matí, la previsió és que plogui a diversos punts del Pirineu, segons explica el Meteocat, on les precipitacions podrien superar els 50 litres per metre quadrat. La cota de neu rondarà entre els 1.700 i els 1.900 metres. A la resta del país hi haurà núvols mitjans, sobretot a la meitat nord i oest, i núvols alts al litoral.
Quant al vent, els cops seran forts sobretot a les primeres hores del dia, a les comarques centrals de Catalunya. El Meteocat apunta que les ratxes poden superar els 70 quilòmetres per hora a la meitat sud i els 90 en alguns punts del Pirineu.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Les temperatures aniran a l'alça i s'espera que la màxima pugui assolir els 20 graus en alguns trams del litoral, central i sud.
- Barcelona: mín. 12 °C / màx. 19 °C
- Girona: mín. 3 °C / màx. 20 °C
- Lleida: mín. 7 °C / màx. 18 °C
- Tarragona: mín. 12 °C / màx. 20 °C
- Tortosa: mín. 11 °C / màx. 21 °C
- Manresa: mín. 7 °C / màx. 17 °C
- Tremp: mín. 3 °C / màx. 15 °C
- Olot: mín. 5 °C / màx. 17 °C
- Granollers: mín. 8 °C / màx. 18 °C
- Vielha: mín. 4 °C / màx. 7 °C
Hi ha avisos activats?
Els avisos per vent continuen actius en algunes comarques del país en un nivell màxim de tres sobre sis. S'espera que la ratxa màxima sigui de més de 20 metres per segon.
🟠 Comarques en avís taronja (perill alt)
- Anoia
- Conca de Barberà
- Alt Camp
- Baix Camp
🟡 Comarques en avís groc (perill moderat)
- Val d'Aran
- Alta Ribagorça
- Pallars Sobirà
- Pallars Jussà
- Alt Urgell
- Cerdanya
- Ripollès
- Berguedà
- Bages
- Vallès Occidental
- Barcelonès
- Baix Llobregat
- Garraf
- Alt Penedès
- Baix Penedès
- Tarragonès
- Segrià
- Pla d'Urgell
- Urgell
- Segarra
Tendència a mitjà termini
A mesura que avanci la setmana, el temps començarà a estabilitzar-se, tot i que la nuvolositat continuarà, sobretot en alguns punts del Pirineu. De cara a dimecres s'espera que arribi un front que farà que les temperatures baixin una mica.