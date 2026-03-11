El temps de dijous: cels solejats i sense precipitacions

Si estàs pensant a aprofitar el cap de setmana per fer plans a l'aire lliure, serà millor que aprofites dijous i divendres per fer-los, ja que seran els últims dies d'aquesta setmana que gaudirem de cels tranquils i solejats abans de les pluges de dissabte.
Aquest dijous durant el matí hi haurà núvols baixos a la depressió Central i al quadrant nord-est i aniran creuant núvols alts que deixaran el cel enteranyinat. Al llarg de la tarda la nuvolositat anirà minvant d'oest a est fins a quedar serè, tret del quadrant nord-est i alguns trams del litoral i del prelitoral on es mantindrà mig ennuvolat.
Les bones notícies no es queden ací, ja que no es preveuen tampoc precipitacions i s'esperen temperatures lleugerament més altes, de fet, al Camp de Tarragona es podrien superar els 20ºC. A Barcelona, la jornada començarà el dia amb uns 11 graus de mínima que s'estiraran fins als 18 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 5 graus de mínima que arribaran als 18 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 6 graus que pujarà fins als 18 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 8 graus que creixeran fins als 20 °C a la tarda.
I a mitjà termini?
Divendres encara es mantindran els cels tranquils i amb sol, fins a la nit, quan arribaran precipitacions d'un front fred que s'allargaran durant tot dissabte. El cap de setmana, a més, baixarà la temperatura.