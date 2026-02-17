El temps de dimecres: segon dia seguit de calma meteorològica

Calma abans de la tempesta -en aquest cas del vent. Dimecres serà un dia meteorològicament estable. Generalment assolellat i amb alguns núvols, les temperatures seran agradables i no hi ha cap avís del Meteocat. Tot plegat serà una treva que es trencarà dijous, quan torna a haver-hi alerta per fortes ventades.
Però dimecres, el cel estarà serè en general, tot i que fins a mig matí hi haurà alguns estrats baixos a punts de la depressió Central. A partir de migdia creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya, i a partir de mitja tarda també arribaran núvols per l'oest i se'n formaran al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental.
A partir del vespre, s'espera precipitació d'intensitat feble, o localment moderada, al vessant sud del Pirineu Occidental, i a la nit a altres punts del quadrant nord-oest del país, mentre que en serà possible a la resta del terç nord i meitat oest. La cota de neu baixarà dels 1.900 metres als 1.600 metres, si bé al vessant nord del Pirineu a última hora del dia se situarà entorn els 1.200 metres.
Temperatura estable
La temperatura mínima baixarà lleugerament, mentre que a cotes altes del Pirineu, Prepirineu i altres punts de muntanya del quadrant nord-est serà més alta. La temperatura màxima serà semblant, tot i que al nord-est del país serà lleugerament més alta, mentre que a Ponent i al litoral i prelitoral sud podrà baixar lleugerament.
Aquest dimecres, Barcelona començarà el dia amb uns 11 graus de mínima que s'estiraran fins als 19 a la tarda. A Girona la jornada tindrà tres graus de mínima que arribaran als 17 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de sis graus que pujarà fins als 16 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb vuit graus que creixeran fins als 18 °C a la tarda.