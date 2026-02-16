El temps de dimarts: l'anticicló ens vol abraçar

El tren de borrasques, de moment, s'ha aturat. I l'anticicló es vol fer fort. Dimarts el vent perdrà força i el Meteocat només manté avisos grocs de matinada. A més, tant la temperatura com l'ambient seran agradables. Ara bé, atenció, que dijous pot tornar a bufar amb força.
Durant el dia, l'anticicló garantirà un cel pràcticament serè a gairebé tot Catalunya. Tanmateix, aquesta estabilitat no serà absoluta: al vessant nord del Pirineu el cel es mantindrà més tapat, amb alguna precipitació feble i residual que encara podria aparèixer durant el matí.
A més, no es descarten ruixats als Ports i en punts de l'interior de les comarques gironines. A la resta, el sol s'imposarà amb força, tot i que de matinada les boires tornaran a ser les protagonistes a les planes de l'interior, especialment a la depressió central, on podrien trigar una mica més a dissipar-se.
El Meteocat manté de matinada un avís (intensitat 2/6) per vent. Estan en alerta les següents comarques: Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà. Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Berguedà, Baix Camp, Alt Camp i Conca de Barberà.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Ambient agradable que, al pic del migdia, ens pot recordar a la primavera. Màximes entre 16 i 20 graus a bona part del país i mínimes que, excepte a l'alta muntanya, no seran negatives ni a les valls del Pirineu. La miníma serà lleugerament més alta que dilluns.
Barcelona començarà el dia amb uns 11 graus de mínima que s'estiraran fins als 18 a la tarda. A Girona la jornada tindrà tres graus de mínima que arribaran als 17 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de nou graus que pujarà fins als 18 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb dotze graus que creixeran fins als 20 °C a la tarda.