Les ratxes de vent registrades a Catalunya d'aquest dijous han provocat danys a habitatges, negocis i vehicles, a més de talls de subministrament i cancel·lacions de serveis. Sostres despresos, terrasses afectades o vidres trencats són algunes de les escenes deixades pel temporal. Des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) remarquen que, fins i tot, algunes estacions han registrat ratxes destacades que superen valors de la gran ventada del 2009, com ara Orís, Sant Pau de Segúries, Cabrils, Caldes de Montbui o Espot. Els tècnics recorden que "els vents de ponent poden tenir un comportament irregular i difícil de modelitzar", fet que pot provocar afectacions locals importants encara que l'episodi no sigui excepcional a escala general.
Davant aquesta situació, molts es pregunten si l'assegurança cobrirà els danys causats. La clau és actuar de pressa, revisar les condicions de la pòlissa i demostrar la intensitat del vent registrada en la zona. Fonts del Meteocat recorden que "les dades meteorològiques poden ser determinants per acreditar que s'ha produït un episodi de vent amb capacitat de provocar danys".
Si t'has vist afectat pel temporal, aquests són els passos bàsics que has de seguir per reclamar i evitar perdre la indemnització:
Comunica el sinistre en un màxim de set dies
Si tens una assegurança de la llar o una pòlissa multirisc, has de comunicar el sinistre en un termini màxim de set dies naturals, si no és que la pòlissa estableixi un marge superior. Es pot fer via telèfon, correu electrònic o a través del formulari web de la teva companyia. És important que conservis el número d'incidència.
S'ha de tenir en compte:
- Fotografiar els danys.
- Guardar factures i pressupostos.
- No llençar cap objecte afectat fins que el pèrit els revisi.
- Guardar els números d'incidència i les comunicacions amb les asseguradores.
Què està indemnitzat i què no
La cobertura depèn de la pòlissa contractada, però en general, solen estar coberts:
- Danys estructurals a la llar (sostre, finestres, façana).
- Danys en l'interior causats directament pel vent.
- Caiguda d'arbres o elements sobre l'immoble assegurat.
- Vehicles (en el cas que la pòlissa inclogui fenòmens atmosfèrics).
- Costos urgents per evitar danys majors.
Per contra, no solen estar coberts:
- Danys si les ratxes no superen el mínim exigit a la pòlissa.
- Desperfectes derivats d'una falta de manteniment.
- Objectes a l'exterior no declarats.
- Béns no inclosos al contracte.
- Pèrdues econòmiques indirectes si no hi ha una cobertura específica.
Des del Meteocat assenyalen que "els desperfectes no depenen només del pic màxim, sinó també de la persistència del vent o de l'exposició dels edificis".
A partir de quines ratxes cobreix l'asseguradora?
La cobertura pels danys causats pel vent depèn del que estableixi la mateixa pòlissa. Moltes asseguradores fixen un llindar mínim de velocitat de les ratxes per assumir els costos. Normalment sol situar-se entre els 80 i els 100 km/h. Segons expliquen des del Meteocat, "les dades meteorològiques són una eina de referència, però la valoració final dels danys correspon a les asseguradores i als pèrits".
Es pot sol·licitar un certificat al Meteocat on constarà la velocitat màxima registrada per les estacions meteorològiques. Aquest servirà per acreditar oficialment els fenòmens registrats per la seva xarxa d'estacions. Sovint, es generen de manera automàtica, ja que el servei climàtic de l'organisme preveu que puguin ser necessaris per a tràmits administratius, assegurances o gestions diverses. Aquest document pot ser determinant perquè la companyia accepti la indemnització. L'organisme recorda que "el que es busca és donar una base tècnica perquè es pugui justificar que hi ha hagut un episodi meteorològic concret".
D'altra banda, les asseguradores normalment basen la cobertura en la ratxa màxima registrada. Segons l'expert en assegurances Diego Moreno, la majoria es mouen al voltant dels 80 km/h, però hi ha pòlisses més restrictives que ho pugen a 90 o 100. Moreno adverteix que un dels errors més habituals és actuar amb pressa i reparar els danys abans de documentar-los. "Molta gent es desespera, truca a un profesional per arreglar-ho tot i després la companyia posa problemes perquè no hi ha proves", assenyala. Per això es recomana comunicar el sinistre a l'asseguradora i si la reparació es urgent, documentar l'estat previ amb fotografies, vídeos, factures que acreditin que el dany ha estat causat pel vent.
Intervé el Consorci de Compensació d'Assegurances?
L'asseguradora ha de comunicar el cas al Consorci de Compensació d'Assegurances si l'episodi és considerat com un "fenomen extraordinari", amb vents iguals o superiors als 120 km/h. En aquests casos és el Consorci qui assumeix el pagament de la indemnització, sempre que l'afectat tingui l'assegurança vigent.
Si en un termini de 30 dies no s'ha rebut cap resposta o no és satisfactòria, pots adreçar-te al Servei Públic de Consum per presentar una reclamació.
Talls de subministració elèctrica
Si el temporal ha provocat interrupcions en la subministració, les companyies haurien de descomptar-ho el temps sense servei de la factura. Addicionalment, es pot consultar l'estat de les avaries elèctriques en temps real mitjançant els canals habilitats per les companyies distribuïdores. Si la pòlissa és multirisc, es recomana comprovar si cobreix danys derivats del tall.
Cancel·lació d'esdeveniments
Si s'ha cancel·lat un concert o una activitat per la ventada, tens dret al reembolsament íntegre de l'import de l'entrada. Si, d'altra banda, l'esdeveniment no s'ha cancel·lat però no has pogut accedir per causes vinculades al temporal, s'hauria de revisar les condicions del contracte.
Transports cancel·lats
En el cas de cancel·lació de vols, trens, autobusos o vaixells, l'usuari pot triar entre el reembolsament de l'import del bitllet o un transport alternatiu fins a la destinació final, en condicions comparables. En cas que no es respectin, caldria reclamar a l'empresa per canals que deixin constància escrita com formularis web, fulls oficials de reclamacions o trucada amb número d'incidència.
En el cas d'un retard del transport aeri, es tracta d'una circumstància meteorològica adversa, i, per tant, no hi hauria dret a compensació econòmica addicional. Malgrat això, a partir de les dues hores de retard, la companyia aèria manté el deure d'assistència. Això inclou:
- Menjar i beguda suficients segons el temps d'espera.
- Dues comunicacions gratuïtes (trucades o correus).
- Allotjament i transport entre l'aeroport i l'hotel si és necessari pernoctar.
En cas d'un retard de més de cinc hores, el passatge pot optar per renunciar al viatge i reclamar la devolució íntegra del bitllet.