L'Albert Campsolinas fa un catorze mesos que arrossega un problema de salut. No és res greu, però li genera molèsties en el dia a dia i l'obliga a medicar-se. "Pixant sang", explicava en una publicació a X. De fet, continua treballant perquè fa feina d'administratiu i no li requereix un esforç físic. Després d'un any de tràmits amb la sanitat pública -fent cua a llistes d'espera i proves amunt i avall fins a trobar el diagnòstic- havia aconseguit cita per operar-se avui, 12 de febrer, però tot va girar-se com un mitjó amb una trucada que va rebre dimecres a la tarda.
L'Hospital de Figueres l'avisava que havia de cancel·lar l'operació perquè "no era urgent". La suspensió ordenada pel Govern de les classes o activitats esportives també afectava les activitats sanitàries no urgents. L'objectiu, tal com va explicar l'executiu, era no saturar les vies de comunicació i facilitar la resposta dels serveis d'emergència en cas d'incidències. Amb dades de les 18:00 hores, 86 persones han requerit assistència sanitària pels efectes del vent, segons ha informat Protecció Civil.
En tot cas, la decisió del Govern i de retruc de l'hospital, van deixar l'Albert sense operació. Ara bé, no posa la culpa a la sanitat pública sinó a la Generalitat. "S'ha pres la decisió sense tenir en compte les particularitats de cada zona, cada vegada funcionem de forma més centralitzada", denuncia. A més, l'Albert -un amant de la meteorologia- feia dies que seguia la previsió del temporal i remarca que "ja es va veure que Figueres quedava al marge". Per a més èmfasi, continua, avui a Figueres "feia un dia fantàstic, el millor en els últims dos mesos", explica enrabiat l'afectat, a qui li bullia la sang mentre veia "avis i àvies passejant tranquil·lament amb els seus nets pel carrer". Ell no ha pogut operar-se.
Tot plegat deixa l'Albert en una situació de desconcert. "Ara què faig?" es pregunta retòricament. No té cap informació sobre una possible reprogramació de l'operació, no sap quan s'haurà d'esperar i, per tant, seguirà amb dolor i medicant-se fins a nou avís. "Ja hauria d'estar operat i amb el problema en vies de solució, i ara segueixo a l'expectativa després de catorze mesos. Ja està bé la broma, estic desesperat", tanca indignat l'Albert que ha viscut una història marcada per la ràbia i la impotència el dia del temporal de vent.