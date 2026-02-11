Catalunya s'enfronta a un dur temporal de vent que s'intensificarà aquest dijous. Davant la possibilitat que se superin ratxes de 100 km/h pràcticament arreu de país -també a les zones més poblades-, el Govern ha anunciat que suspèn les classes -l'endemà de la vaga educativa- i fa una crida a evitar els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. Per aconseguir-ho, les autoritats insten a les empreses i treballadors a prioritzar el teletreball durant tota la jornada.
Com a mesura preventiva principal, s'ha decretat la suspensió de l'activitat educativa per a aquest dijous, afectant escoles, instituts i universitats de tot Catalunya. Aquesta aturada de l'activitat s'estén també a l'àmbit esportiu, amb la suspensió de competicions i entrenaments, així com a les activitats sanitàries no urgents, amb l'objectiu de no saturar les vies de comunicació i facilitar la resposta dels serveis d'emergència en cas d'incidències.
Totes aquestes mesures, que s'afegiran a l'enviament d'un missatge ES-alert aquesta tarda, seran vigents des de la mitjanit fins a les vuit del vespre.
Núria Parlon, consellera d'Interior, ha demanat extremar la precaució davant d'aquestes previsions meteorològiques i ha advertit que el vent pot causar estralls en zones urbanes per la caiguda d'arbres, fanals o parades de bus, susceptibles de generar incidents a la via pública. A més a més, ha apuntat que les fortes pluges dels darrers dies fan que el terra moll sigui més procliu a l'hora de causar incidents relacionats amb l'arbrat, especialment en entorns urbans i parcs naturals. De fet, també s'insta a tancar tots els espais naturals no urbans i la prohibició de les activitats previstes.
Cal recordar que l'episodi de vent és de caràcter general i que el perill es considera molt alt (nivell vermell) especialment al Pirineu, la Catalunya Central i l'àrea metropolitana de Barcelona. Es recomana molta precaució en la mobilitat a peu i amb vehicle, així com retirar objectes de balcons i terrasses que puguin caure a la via pública. De cara a dissabte, es manté l'atenció per un nou episodi de component nord.
Ratxes que avui ja han arribat als 140 km/h
La ventada ha començat aquesta matinada i es reforçarà dijous. En aquest sentit, el Meteocat ha advertit que afectarà tot el país, però que els màxims es produiran a la meitat est. De fet, ja avui s'ha arribat a ratxes de fins a 140 km/h a la zona del Montseny i al voltant de 100 al Camp de Tarragona i a l'Empordà. Demà, en canvi, aquests valors excepcionals també es poden produir al conjunt de la regió metropolitana de Barcelona i la Catalunya Central, zones molt poblades i poc acostumades a aquest tipus de situacions.
Les comarques més afectades
El Meteocat ha activat un avís de vent a tot Catalunya, amb bona part de la meitat est amb alerta vermella. En aquest sentit, les zones amb major afectació seran la regió metropolitana de Barcelona, bona part del Pirineu, la Catalunya Central i l'interior de les comarques gironines.
🔴 Perill molt alt 6/6 (vermell)
- Regió metropolitana, Catalunya Central i Pirineu: Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya, Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Lluçanès, Segarra, Osona, Bages, Moianès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf i Barcelonès.
🟠 Perill alt 4/6 (taronja)
- Ponent, Camp de Tarragona i comarques gironines: Val d'Aran, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès, Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Garrigues, Priorat, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Penedès, Selva, Gironès, Pla de l'Estany i Alt Empordà.
🟡 Perill moderat 2/6 (groc)
- Empordà i Ebre: Baix Empordà, Montsià i Baix Ebre.
Nou episodi de vent a la vista
Malgrat que aquest episodi de vent remetrà dijous a la tarda-vespre, el Meteocat adverteix que se'n produirà un segon de cara a dissabte. En aquest cas, segons explica Santi Segalà, responsable de Predicció del Servei Meteorològic, serà de component nord i el seu impacte se centrarà en el Pirineu.
De fet, entre divendres i dissabte està previst que la nevada es reactivi i que afecti la cara nord de la serralada, però que salti també a la cara sud i contribueixi a ampliar els espectaculars gruixos que hi ha des de la Val d'Aran fins al Ripollès.