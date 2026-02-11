Temporal de vent a Catalunya: els consells de Protecció Civil per aquest dijous

Catalunya afronta un dels pitjors temporals de vent dels darrers anys -segurament des del 2014-. En aquest sentit, el Meteocat ha emès avisos per dimecres i dijous, quan s'esperen vents de més de 100 km/h a quasi tot el país. Protecció Civil manté en fase d’alerta el pla Ventcat mentre que aquesta tarda s'enviarà un missatge ES-alert.
Què es prohibeix aquest dijous
Segons ha informat la consellera Núria Parlon, amb l'objectiu de reduir els danys i evitar riscos, des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) s’enviarà un Es-Alert aquesta tarda a tota la població informant del temporal i indicant una sèrie de limitacions per aquest dijous entre les 00 i les 20 hores:
- Suspensió de les activitats educatives, sanitàries no urgents, sociosanitàries i esportives
- Evitar desplaçaments innecessaris i aplicar el teletreball sempre que sigui possible
- Tancament de tots els espais naturals no urbans i prohibició de les activitats previstes
Consells en cas de ventades
Durant aquest temporal és important saber quines coses s'han de fer i quins accidents es poden previndre seguint els passos que els professionals recomanen. Per aquest motiu, tant el departament d'Emergències del Govern com Protecció Civil i els Bombers recorden les següents precaucions en cas que estiguis a casa, pel carrer, conduint o fent activitats a l'aire lliure.
Si estàs a casa
Aquest és un dels espais més segurs en què et pots trobar durant un temporal de vent. Tot i això, existeixen perills que es poden evitar si es tenen en compte algunes coses. En primer lloc, assegura’t que portes, finestres i tendals queden ben tancats per evitar que el vent els pugui desplaçar. A més, es recomana baixar del tot les persianes i, si funcionen amb cinta, fixa-les correctament perquè no colpegen.
Si tens balcons o terrassa, recorda retirar qualsevol objecte solt, com ara testos o decoracions, que pugui caure amb les ràfegues. I si tens roba als estenedors, treu-la prevenir que el vent la faci volar i generi situacions de risc al carrer.
Si estàs al carrer
Quan es registren fortes ratxes de vent, cal extremar la precaució a l’aire lliure. Estiguis alerta davant d’elements que puguin desplaçar-se o caure, com fanals, bancs, contenidors, motos, vehicles estacionats, grues o arbres. Eviteu pujar a estructures elevades o inestables, com bastides, torres o altres construccions exposades.
També és recomanable no transitar per parcs, jardins ni zones boscoses. Si t'hi trobes, estigues atent a possibles caigudes de branques o arbres sencers, i no feu cap activitat que impliqui foc. A la costa, en episodis de mala mar amb onatge intens, cal evitar els trams afectats i els punts on les onades impacten amb força. A més, has de mantenir una distància segura d’espigons, esculleres i passejos marítims per evitar accidents.
Si has de conduir
Abans d’iniciar qualsevol trajecte, revisa la previsió meteorològica i l’estat de la xarxa viària. Davant l’anunci de ratxes intenses, és preferible ajornar els desplaçaments sempre que sigui possible. Si no es pot evitar agafar el vehicle, procura conduir amb molta cautela moderant la velocitat, ja que el vent pot arrossegar objectes fins a la calçada.
Si has de fer avançaments, fes-los amb prudència i respecteu una separació adequada amb la resta de vehicles. Els conductors de camions, furgonetes amb càrrega o vehicles amb remolc han d’extremar encara més l’atenció, ja que el seu volum els fa especialment vulnerables a les ràfegues sobtades.
Si fas una activitat de lleure
Si tens previst fer activitats de lleure a l’aire lliure durant un episodi de vent fort -malgrat que no és el més recomanable-, actua amb prudència i seguint les limitacions o prohibicions de les institucions. A més, durant els temporals de vent s'ha d'evitar la pràctica esportiva a l’exterior. Al medi marí, s'ha d'evitar sortir a navegar i, sobretot, revisar bé els sistemes d’amarratge de les embarcacions i mantenir la distància amb esculleres, espigons i zones pròximes a l’aigua.
A la muntanya, extremar la precaució és essencial: no t'acostes a cingles ni a zones abruptes i estigues alerta davant la possible caiguda de pedres o altres elements arrossegats pel vent.