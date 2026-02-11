Barcelona tanca parcs i jardins per les ventades

Barcelona i la resta de Catalunya afrontaran aquest Dijous Llarder un dels pitjors temporals de vent dels darrers anys -segurament des del 2014-. En aquest context, el Govern s'ha avançat i abans del migdia ja ha anunciat la suspensió general de classes, activitats esportives, sanitàries no urgents així com una recomanació de restringir la mobilitat.\r\n\r\nEn el cas de la capital catalana, l'Ajuntament de Barcelona també ha activat el pla d'actuació municipal per ventades en fase d'alerta. Una de les mesures que implica aquesta situació és el tancament dels parcs i jardins municipals al llarg de tot dijous.\r\n\r\nReunió liderada per Jaume Collboni\r\n\r\nFonts del govern municipal han anunciat que aquesta tarda es reunirà el Centre de Coordinació Operativa d’Emergències de Barcelona (CECOR). Ho farà presidit per l'alcalde Jaume Collboni, que posteriorment compareixerà davant dels mitjans de comunicació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl Govern suspèn les classes i demana evitar desplaçaments aquest dijous Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n\r\nDe moment, ha estat la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, qui ha comparegut per traslladar a la ciutadania la necessitat d’extremar les precaucions. En aquest sentit, ha recordat els consells bàsics per afrontar aquesta situació força excepcional, ja que al centre de la ciutat les ratxes poden superar els 100 km/h.\r\n\r\n\r\n\tA casa, cal tancar i assegurar portes i finestres, abaixar les persianes i recollir els tendals, retirar testos i objectes de finestres i balcons que puguin caure al carrer i provocar un accident, revisar els elements fixos (antenes, aparells d’aire condicionat, claraboies, etc.).\r\n\tTambé cal tenir cura dels vehicles que estiguin aparcats al carrer, ja que el vent pot fer caure les motos o algun element de mobiliari urbà.\r\n\tAl carrer és convenient allunyar-se de cornises, murs i arbres que es puguin desprendre i prendre precaucions davant d’edificacions en construcció (bastides, grues) o en mal estat. \r\n\tTambé cal extremar les precaucions en la realització d’activitats a l’aire lliure (patis d’escoles, esports, etc.), malgrat que en aquesta ocasió caldria evitar-les.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nAlerta vermella per vent: Catalunya afronta un dels pitjors temporals dels darrers anys Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n