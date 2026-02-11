Catalunya afronta dos dies molt complicats per un temporal de vent que pot ser dels pitjors dels darrers anys. En aquest sentit, el Meteocat té activats avisos tant per aquest dimecres com per sobretot dijous, quan hi haurà alerta taronja a quasi tot el país. De fet, no es descarta que, finalment, en algunes comarques l'avís acabi sent vermell. De moment, els Bombers de la Generalitat ja han hagut de fer més de 200, especialment a Barcelona.
Ratxes que poden acostar-se als 150 km/h
El Meteocat ha activat un avís per la possibilitat que aquest dimecres les ratxes de vent superin els 72 km/h a la regió metropolitana, part de la Catalunya Central així com les comarques de Tarragona i de l'Ebre mentre que per demà dijous arribin als 100 km/h a la pràctica totalitat del país.
En aquest sentit, diversos models apunten que en alguns punts es podrien fregar els 140 o 150 km/h, unes ratxes excepcionals al nostre país. Per tot plegat, Protecció Civil té activat des d'anit el pla Ventcat en fase d'alerta. Una ponentada que, per cert, ha deixat mínimes escandaloses amb valors de fins a 18 graus en ple febrer.
Més de 200 serveis dels Bombers
Els Bombers han atès 217 avisos entre la mitjanit i les nou del matí pel fort vent que afecta Catalunya, dels quals només 94 entre les 8 i les 9 del matí. La majoria s'han concentrat a la regió d'emergències Nord (102), seguida de la sud (52) i la de Tarragona (50). Cap dels serveis, per ara, ha estat greu.
D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 323 trucades, 211 en les darreres dues hores. Els avisos han generat 243 incidents. La majoria de les comunicacions s’han rebut des dels municipis de Barcelona (107), Tarragona (19) i Terrassa (210).
Durant la matinada, el vent ha bufat amb molta força a les comarques de Barcelona i Tarragona, amb ratxes que han superat el 80 km/h. Per exemple, s'ha arribat als 91,8 km/h a Terrassa i als 89,3 km/h al Port de Barcelona, segons el Meteocat.
Possible suspensió dels trens
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, no descarta que s'hagin de suspendre trens pel fort vent. Segons ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, l'executiu està pendent d'una reunió del pla Ventcat d'aquest migdia i de l'actualització de la previsió meteorològica. També ha avançat que s'han activat brigades específiques d'Adif en els "punts més sensibles" com entre Blanes i Maçanet per si hi hagués caiguda d'arbres.
Les comarques amb avisos del Meteocat
Per aquest dimecres, el Meteocat ha activat avisos per la possible superació de ratxes superiors als 72 km/h.
🟠 Perill alt 3/6 (taronja)
- Regió metropolitana i Catalunya Central: Baix Llobregat, Vallès Occidental, Bages, Anoia i Alt Penedès.
- Camp de Tarragona: Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà i Baix Penedès.
🟡 Perill moderat 2/6 (groc)
- Terres de l'Ebre: Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
- Camp de Tarragona: Conca de Barberà.
- Regió metropolitana i Catalunya Central: Barcelonès, Vallès Oriental, Maresme, Moianès i Osona.
- Comarques gironines: Selva i Ripollès