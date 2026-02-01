Els pantans de les conques internes freguen el ple. Les dades indiquen que estan a tocar del 93%, però la realitat és que la xifra encara seria major si no hagués estat necessari desembassar per tal de deixar un resguard per a les avingudes i per limitar l'impacte de les inundacions aigües avall. Una situació que fa sis anys que no es produïa i que reflecteixen les imatges de la Baells, Sau, Darnius-Boadella i Riudecanyes.
Els embassaments, plens sis anys després
ARA A PORTADA
- Arnau Urgell i Vidal
- Responsable d'Impacte
Publicat el 01 de febrer de 2026 a les 19:57
- El pantà de Darnius-Boadella fregant el ple, aquest dijous -
- Cedida per Miquel Galceran Radresa
- L'embassament de Riudecanyes, totalment ple -
- Eloi Tost / ACN
- L'embassament de Sau ple amb el Montseny nevat de fons -
- Carme Molist
- El pantà de la Baells, aquest dimecres -
- Emili Vilamala
- L'embassament de Riudecanyes va superar el 100% aquesta setmana -
- Eloi Tost / ACN
- Maniobra per desembassar aigua de l'embassament de Darnius-Boadella -
- Cedida per Miquel Galceran Radresa
- Sau, ple fins a la bandera, en una imatge de fa una setmana -
- Emili Vilamala
- El riu Llobregat a Gironella, crescut per l'alliberament d'aigua a la Baells -
- Emili Vilamala
- El salt de la Caula, a l'Alt Empordà, amb un aspecte magnífic -
- Cedida per Miquel Galceran Radresa
- El petit pantà de Vallforners, al Montseny, ha començat a sobreeixir -
- Jordi Rodoreda
