01 de febrer de 2026

Els embassaments, plens sis anys després

Publicat el 01 de febrer de 2026 a les 19:57

Els pantans de les conques internes freguen el ple. Les dades indiquen que estan a tocar del 93%, però la realitat és que la xifra encara seria major si no hagués estat necessari desembassar per tal de deixar un resguard per a les avingudes i per limitar l'impacte de les inundacions aigües avall. Una situació que fa sis anys que no es produïa i que reflecteixen les imatges de la Baells, Sau, Darnius-Boadella i Riudecanyes.

Cedida per Miquel Galceran Radresa
  • El pantà de Darnius-Boadella fregant el ple, aquest dijous -
Eloi Tost / ACN
  • L'embassament de Riudecanyes, totalment ple -
Carme Molist
  • L'embassament de Sau ple amb el Montseny nevat de fons -
Emili Vilamala
  • El pantà de la Baells, aquest dimecres -
Eloi Tost / ACN
  • L'embassament de Riudecanyes va superar el 100% aquesta setmana -
Cedida per Miquel Galceran Radresa
  • Maniobra per desembassar aigua de l'embassament de Darnius-Boadella -
Emili Vilamala
  • Sau, ple fins a la bandera, en una imatge de fa una setmana -
Cedida per Miquel Galceran Radresa
  • El pantà de Darnius-Boadella fregant el ple, aquest dijous -
Emili Vilamala
  • El riu Llobregat a Gironella, crescut per l'alliberament d'aigua a la Baells -
Cedida per Miquel Galceran Radresa
  • El salt de la Caula, a l'Alt Empordà, amb un aspecte magnífic -
Jordi Rodoreda
  • El petit pantà de Vallforners, al Montseny, ha començat a sobreeixir -

