El temps de divendres: calma abans d'un canvi de temps radical

Aquest divendres serà l'últim dia d'aquesta setmana que veurem el sol, ja que el cap de setmana s'aproxima un temporal que deixarà pluges a tot el país. La jornada de divendres estarà marcada per un temps inestable, en la línia dels últims dies amb intervals de núvols i temperatures suaus.
El matí començarà amb cel força ennuvolat, tot i que predominarà l'ambient assolellat. A partir de migdia creixeran alguns núvols a les serralades litoral i prelitoral, però no serà fins al final de la jornada que el cel s'omplirà de núvols al quadrant nord-oest i resta del terç oest.
Durant la jornada de divendres no s'esperen precipitacions, només podrien aparèixer al final del dia alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu occidental, que seran febles o puntualment moderats i acumularan quantitats minses.
Pel que fa a les temperatures, l’ambient serà més fred que en jornades anteriors i el descens del termòmetre es notarà especialment al migdia. Les màximes es mouran en general entre els 10 i els 14 graus, amb un ambient clarament més hivernal en comparació amb els dies previs.
A Barcelona, la jornada començarà el dia amb uns 11 graus de mínima que s'estiraran fins als 18 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 5 graus de mínima que arribaran als 18 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 6 graus que pujarà fins als 18 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 8 graus que creixeran fins als 20 °C a la tarda.
I a mitjà termini?
El temps patirà un canvi radical a partir de divendres a la nit i durant dissabte, ja que creurà el país un front de pluges que farà baixar les temperatures. De cara a diumenge s’espera un temps més tranquil, la calma després de la tempesta, amb cel assolellat i temperatures molt agradables.