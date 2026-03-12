12 de març de 2026

El temps de divendres: calma abans d'un canvi de temps radical

Divendres serà l'últim dia de tranquil·litat abans de les pluges de dissabte, que deixaran tot el país passat per aigua i provocarà un descens de les temperatures

Publicat el 12 de març de 2026 a les 20:30

Aquest divendres serà l'últim dia d'aquesta setmana que veurem el sol, ja que el cap de setmana s'aproxima un temporal que deixarà pluges a tot el país. La jornada de divendres estarà marcada per un temps inestable, en la línia dels últims dies amb intervals de núvols i temperatures suaus.

El matí començarà amb cel força ennuvolat, tot i que predominarà l'ambient assolellat. A partir de migdia creixeran alguns núvols a les serralades litoral i prelitoral, però no serà fins al final de la jornada que el cel s'omplirà de núvols al quadrant nord-oest i resta del terç oest.

Durant la jornada de divendres no s'esperen precipitacions, només podrien aparèixer al final del dia alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu occidental, que seran febles o puntualment moderats i acumularan quantitats minses.

Pel que fa a les temperatures, l’ambient serà més fred que en jornades anteriors i el descens del termòmetre es notarà especialment al migdia. Les màximes es mouran en general entre els 10 i els 14 graus, amb un ambient clarament més hivernal en comparació amb els dies previs.

Barcelona, la jornada començarà el dia amb uns 11 graus de mínima que s'estiraran fins als 18 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 5 graus de mínima que arribaran als 18 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 6 graus que pujarà fins als 18 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 8 graus que creixeran fins als 20 °C a la tarda.

I a mitjà termini?

El temps patirà un canvi radical a partir de divendres a la nit i durant dissabte, ja que creurà el país un front de pluges que farà baixar les temperatures. De cara a diumenge s’espera un temps més tranquil, la calma després de la tempesta, amb cel assolellat i temperatures molt agradables.

