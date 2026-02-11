La Festa Major de Santa Eulàlia arriba a Barcelona del 12 al 15 de febrer amb un programa ple d'activitats tradicionals, música, cultura popular i experiències per a totes les edats. Aquesta celebració, una de les més importants de l'hivern a la ciutat comtal, ret homenatge a Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona i símbol de la identitat ciutadana. Així, des d'aquest dijous fins diumenge, els carrers, les places i els equipaments culturals implicats es vestiran de festa per celebrar cultura popular.
Aquesta edició coincideix amb l'inici del carnestoltes i la commemoració dels 425 anys dels Gegants del Pi. En aquest context, la ciutat es convertirà en un escenari festiu amb la passejada de les Laies, els protocols de l’Àliga, el correfoc de Santa Eulàlia, la diada castellera, el seguici i un conjunt de propostes familiars, juvenils i patrimonials repartides pels espais més emblemàtics de Ciutat Vella.
Inici de festa i tradició
El dijous 12 de febrer arrencarà oficialment la Festa Major amb actes clàssics com la tradicional passejada de la Gegantona Laia, que sortirà a les 18.30 hores del Palau de la Virreina, i la col·locació del pendó de Santa Eulàlia a la plaça Sant Jaume, que marquen l’inici festiu.
Cultura popular i balls tradicionals
Durant el cap de setmana hi ha cercaviles amb gegants i capgrossos, balls de l’Àliga de la Ciutat, i trobades de colles bastoneres i esbarts dansaires infantils i juvenils que omplen de ritme i color els carrers i places de la ciutat. Quant a l'efemèride dels Gegants del Pi, aquesta se celebrarà diumenge a les 19 hores, quan Barcelona presentarà els lluïments i balls de la commemoració. La cercavila especial sortirà de la plaça del Pi i culminarà a la plaça de Sant Jaume.
Correfocs i festa del foc
Un dels moments més emblemàtics és el correfoc de Santa Eulàlia, una actuació espectacular on diables, bestiari festiu i foc recorren carrers com la plaça Reial, la Rambla i la plaça de Sant Jaume fins a culminar amb un espectacle de focs i música. La versió infantil comença a les 18.30 hores i el correfoc general a partir de les 20 hores. És una experiència intensa i visualment impactant per a grans i petits.
Portes obertes i cultura urbana
Dissabte 14 de febrer moltes institucions culturals s’uneixen a la festa amb portes obertes especials. Per exemple, el MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona) ofereix accés gratuït a exposicions i instal·lacions al llarg del dia, combinant art modern amb la tradició festiva.
Nit de concerts
La música també tindrà el seu protagonisme durant les festes. Divendres, a l’avinguda de la Catedral tindrà lloc la Lali Jove, amb una programació que posa el focus en la cultura popular com a espai per denunciar el racisme estructural i reivindicar pràctiques comunitàries diverses. El programa també inclou una nit de concerts encapçalada per Bigwé, Flashy Ice Cream, Les que Faltaband i el DJ set de Soumeya.
Podeu consultar tot el programa aquí.