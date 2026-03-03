L'RCD Espanyol fa el pas i s'afegeix al Correllengua

L'RCD Espanyol s'afegirà al Correllengua Agermanat, la iniciativa cultural que connecta els països de parla catalana, així ho han anunciat a través de les xarxes socials. El missatge ha estat celebrat per l'afició blanc-i-blava, que podrà veure com el seu equip porta la flama que travessarà els Països Catalans per davant de l'RCDE Stadium el dia 22 d'abril. L'Espanyol ha estat el darrer club català de primera divisió a unir-se a la iniciativa, que té l'objectiu de reforçar els llaços entre Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer.
Amb aquest gest, l’Espanyol vol fer valdre "el seu compromís amb l’entorn social i cultural" i reafirma la voluntat de "continuar sent un actor actiu dins la comunitat". L'adhesió de l'Espanyol arriba després d'algunes crítiques a les xarxes per no ser-hi present. "Amb aquesta adhesió, el club blanc-i-blau se suma a les entitats esportives i socials que donen suport al projecte arreu del país", han expressat en un comunicat a la premsa.
Els clubs catalans que ja hi ha confirmats són la Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà USAP, Bàsquet Girona, el Girona FC, el FC Barcelona, Atlètic Balears, l'RCD Mallorca i la UE Sant Andreu que fins i tot, s'ha ofert per comercialitzar-ne samarretes. "La recaptació es destinarà a la cursa, que recorrerà 1.500km arreu dels Països Catalans per reivindicar la unitat i l'ús social del català", han explicat.
El Correllengua va més enllà de ser una cursa i es pot fer corrent, en bicicleta, animant al pas de la Flama o participant en les activitats de rebuda a cada poble o ciutat del recorregut. La Flama, que passa de mà en mà al llarg de cada tram, és el fil conductor del projecte i cada relleu simbolitza el compromís col·lectiu de mantenir viva la llengua i fer-la present en tots els àmbits de la vida quotidiana.
L’edició d'enguany tindrà lloc entre el 19 d’abril i el 5 de maig, amb un recorregut dividit en disset etapes. La Flama inicia el trajecte a Prada i es bifurcarà simultàniament en dos itineraris: un recorrerà la part occidental de Catalunya i l’altre la part oriental. Tots dos camins es retrobaran a Tarragona per continuar fins al sud del País Valencià, amb arribada a Elx. Tot seguit, passarà per Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca abans d’arribar a l’Alguer, on hi haurà el punt i final del recorregut. A cada municipi i universitat, el pas de la Flama anirà acompanyat d’actes culturals, lectures de manifestos i festes populars.